Xiomara Castro, presidenta de Honduras, arriba a México para reunión con Claudia Sheinbaum el martes

Presidenta de Honduras, Xiomara Castro, fue recibida en México por el canciller Juan Ramón de la Fuente.

Xiomara Castro Sarmiento, presidenta de Honduras, arribó este domingo 23 de noviembre a México para una visita oficial que incluye una reunión con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria centroamericana fue recibida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por el canciller Juan Ramón de la Fuente y la embajadora de Honduras en México, Sonia Leticia Cruz Lozano.

Según la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) será el próximo martes 25 de noviembre cuando Sheinbaum reciba a su homóloga en Palacio Nacional.

Aunque hasta ahora no se han dado a conocer los temas que abordarán, se prevé que el encuentro permita avanzar en asuntos de interés común, especialmente en áreas como la cooperación entre pueblos y la migración.

“México y Honduras fortalecen su fraternal relación bilateral para beneficio de sus pueblos y en favor de la armonía y la cooperación para el desarrollo de la región", destacó la SRE.

El canciller estuvo acompañado por la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur Smeke; el director general para Centroamérica y el Caribe, Imanol Belausteguigoitia Reyes. En tanto, Xiomara Castro es acompañada por su secretario privado, Héctor Manuel Zelaya Casto.

Esta tarde, el canciller Juan Ramón de la Fuente recibió en la Base Aérea Militar 19 con los honores protocolarios correspondientes, a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro (@XiomaraCastroZ), quien se reunirá este martes con la presidenta Claudia Sheinbaum, en Palacio… pic.twitter.com/WmczpiW3Me — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 23, 2025

Honduras celebrará elecciones generales el 30 de noviembre

La visita de Xiomara Castro ocurre a una semana de las elecciones generales en Honduras, programadas para el domingo 30 de noviembre, en las que se renovarán varios cargos públicos, incluida la Presidencia para el periodo 2026–2030.

Castro, la primera mujer en el cargo, concluirá su mandato el 27 de enero de 2026, cuando alguno de los cinco aspirantes a la Casa Presidencial de Honduras tomará posesión.

En las boletas electorales figuran los nombres de cinco candidatos y de la única candidata mujer, emanada de Libre, el partido gobernante:

Rixi Ramona Moncada Godoy , del Partido Libertad y Refundación (Libre), una de las principales aspirantes

Salvador Alejandro César Nasralla Salum , del Partido Liberal

Nasry Juan Asfura Zablah , del Partido Nacional

Mario Enrique Rivera Callejas , del Partido Demócrata Cristiano (DC)

Jorge Nelson Ávila Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (PINU-SD)

Precisamente, las campañas electorales, que comenzaron el 1 de septiembre, cerraron este este fin de semana, de cara a la jornada electoral en la se espera que seis millones de hondureños acudan a las urnas para elegir al sucesor de la presidenta Xiomara Castro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr