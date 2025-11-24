CSP pide defender soberanía: no triunfa quien llama al odio y al injerencismo

En el marco de la ceremonia conmemorativa por los 200 años de la Consolidación de la Independencia en la mar, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamó a defender la soberanía nacional y criticó a quienes promueven el intervencionismo.

Ante autoridades navales, civiles y militares, la mandataria federal subrayó la importancia de preservar la integridad del país frente a cualquier intento de intromisión externa.

“No triunfa quien busca apoyo extranjero cuando no tiene apoyo interno. Pero siempre el pueblo de México debe estar alerta para defender la justicia y cualquier intento de injerencia externa apoyada, sí, por los conservadores”, sentenció.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, saluda a la Presidenta Claudia Sheinbaum, ayer, en el bicentenario de la Independencia en la mar, en Veracruz. ı Foto: David Patricio›La Razón

El Dato: La Presidenta también inauguró la nueva aduana automatizada en el estado de Veracruz, “una obra que contribuye a fortalecer el desarrollo con honestidad”.

La ceremonia se llevó a cabo en el Fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, un sitio clave en la historia nacional. Desde este recinto, Sheinbaum Pardo recordó que en 1825 el gobierno del primer presidente de México, Guadalupe Victoria, designó al capitán de fragata Pedro Sáinz de Baranda y Borreyro como comandante general del Departamento de Marina en Veracruz, tarea que incluyó cesar los ataques provenientes del fuerte, entonces último bastión de la corona española.

Con ese episodio, dijo, se consolidó la independencia del país también en el ámbito marítimo. De la misma forma, destacó el simbolismo histórico del lugar, al señalar que allí se marcó el inicio del control efectivo del territorio nacional en la mar.

“En un día histórico como hoy, que conmemoramos 200 años de la Independencia en la Mar, también celebramos a la Armada de México: su entrega diaria, su disciplina, su valentía y su vocación”, expresó durante su intervención, en la que señaló la importancia de recordar los acontecimientos que permitieron completar la soberanía nacional.

Además, advirtió que aún persisten expresiones de intervencionismo que pueden poner en riesgo la integridad del país. “Es así que la historia nos muestra que no triunfa quien convoca la violencia como instrumento de presión o quien cree que unas cuantas personas callan la alegría de un pueblo”, afirmó.

Asimismo, añadió que la defensa del territorio incluye salvaguardar tanto lo material como lo simbólico, en referencia a los principios que han guiado históricamente la vida nacional.

Como parte de la conmemoración, la jefa del Ejecutivo federal canceló el timbre postal por el 200 aniversario de la Independencia en el mar. En este acto estuvo acompañada por el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo; y la directora del Servicio Postal Mexicano, Violeta Giorgina Abreu González.

En su intervención, el secretario de Marina refrendó la lealtad hacia la Presidenta, al afirmar que la institución se rige por los valores que han marcado su historia y su labor en la defensa del país.

“A dos siglos de ese acontecimiento histórico, refrendamos nuestro compromiso, nuestro encargo inquebrantable de proteger y defender la soberanía nacional y los intereses marítimos, porque siempre estamos prestos para ganar el barlovento”, señaló Sheinbaum Pardo.

Asimismo, apuntó que trabajan para consolidar a México como una potencia marítima emergente mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones que corresponden a un Estado ribereño, de bandera y rector del puerto, funciones que —dijo— garantizan el Estado de derecho y la legalidad en mares y costas nacionales.

Morales Ángeles también subrayó el papel de la Marina en el apoyo a la población, al recordar la reciente activación del Plan Marina tras las fuertes lluvias que afectaron a Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Informó que se movilizaron más de cinco mil 735 elementos a través de 15 brigadas, apoyados con buques, aeronaves, drones, maquinaria pesada y plantas potabilizadoras.

Asimismo, llamó a la población y a las instituciones a mantenerse alertas frente a fuerzas externas que buscan influir o someter al país. “Nuestra historia demuestra que la lucha por la soberanía, la independencia, la justicia y la igualdad es permanente, no termina nunca”, subrayó.

También resaltó los valores que considera fundamentales para las Fuerzas Armadas y la sociedad mexicana: lealtad, honor, deber y patriotismo.

Finalmente, el acto concluyó con un reconocimiento a la importancia histórica del Fuerte de San Juan de Ulúa y a las acciones que permitieron consolidar la soberanía marítima de México.

Honra a caídos y reconoce a cadetes

› Por Ángel Molina

Durante su visita al Buque Escuela Cuauhtémoc, la Presidenta Claudia Sheinbaum dirigió un mensaje a la tripulación y reconoció la entrega, disciplina y vocación de servicio de los jóvenes cadetes navales. Acompañada por el secretario de Marina, almirante Pedro Morales Álvarez, y por el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Treviño Trejo, la mandataria resaltó el papel de las Fuerzas Armadas en la defensa del país.

Después de encabezar la ceremonia por los 200 años de la consumación de la Independencia en la mar, la mandataria federal se trasladó en la goleta Iguala para abordar el buque, donde expresó su mensaje de reconocimiento ante los elementos navales.

El Tip: El Cuauhtémoc estará abierto al público desde hoy y hasta el viernes 28 de noviembre en el muelle turístico del malecón de Veracruz, en un horario de 10:00 a 20:00 horas.

En su discurso, Sheinbaum destacó el compromiso del personal naval frente a situaciones adversas y subrayó que los cadetes “ponen en alto siempre el nombre de nuestra patria, el nombre de México”.

Mástil del Buque Escuela Cuauhtémoc, que arribó a Veracruz. ı Foto: David Patricio›La Razón

De acuerdo con la Marina, se trata de la primera vez que la Comandanta Suprema visita esta embarcación. Además, la dependencia recordó que dicha nave es una réplica del primer buque de guerra de la Armada de México que enarboló la bandera nacional y formó parte de la primera escuadrilla naval que inició el hostigamiento a la isla de Ulúa con la finalidad de rendir a las tropas españolas.

La Presidenta también rindió homenaje a los marinos fallecidos en cumplimiento del deber.

Estos marinos perdieron la vida el pasado mes de mayo, cuando el Buque Escuela Cuauhtémoc sufrió un accidente durante una gira por Nueva York, al chocar contra el puente de Brooklyn.

Cadetes de la Marina saludan a las personas. ı Foto: David Patricio›La Razón

“Quiero recordar aquí, con orgullo y con honor, a la cadete de cuarto año América Yamilet Sánchez Hernández; al marinero Adair Maldonado Marcos. Su memoria y su entrega la llevamos siempre en el corazón, y la lleva el pueblo de México”, expresó Claudia Sheinbaum.

El capitán del Buque Escuela Cuauhtémoc, Víctor Hugo Molina, destacó la importancia de la presencia presidencial y el impacto en la formación de los futuros oficiales, al señalar que la visita fortalece el compromiso de la tripulación con la patria y con los valores navales.

Sheinbaum aseguró que la Marina Armada de México —al igual que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional— representa la fortaleza del pueblo mexicano, al afirmar que estas instituciones forman parte esencial de la vida nacional.

Antes de concluir, llamó a los cadetes a mantener los valores de solidaridad y generosidad que distinguen a las instituciones armadas y, finalmente, la mandataria reiteró que la patria reconoce su disciplina y dedicación.