¿Cuándo depositan la Beca Rita Cetina en diciembre 2025? Este es el calendario de pagos

Con la Beca Rita Cetina las y los estudiantes de secundaria pueden contar con un apoyo económico con el que tienen un respaldo para evitar la deserción académica.

La Beca Universal Rita Cetina otorga a las y los beneficiarios mil 900 pesos que se depositan bimestralmente con la finalidad de que estos puedan comprar útiles y materiales escolares que requieran para continuar con sus estudios.

Dicho apoyo económico se dispersa de acuerdo con un calendario de pagos, en el cual se establece la fecha de depósitos conforme a la primera letra del primer apellido de la o el beneficiario.

TE RECOMENDAMOS: En el Museo Naval México Lotería Nacional realiza sorteo en territorio veracruzano para honrar 200 años de la Consolidación de la Independencia en el mar

A partir del 17 de noviembre se comenzó a realizar la entrega de la reposición de las tarjetas para las y los beneficiarios que tienen una tarjeta vencida.

Entrega de Tarjetas del Banco del Bienestar de Becas ı Foto: Redes Sociales

¿Cuándo depositan la Beca Universal Rita Cetina en diciembre?

El pago correspondiente a la Beca Universal Rita Cetina se realiza de manera bimestral, y el último pago fue depositado del 6 de octubre al 17 de octubre en orden alfabético.

En caso de que en una familia existan dos hijos o hijas que se encuentran estudiando el nivel secundaria se depositan 700 pesos adicionales por cada uno.

El último pago del 2025 se realizará en diciembre, sin embargo, hasta el momento no se ha publicado el calendario de pagos de dicho mes.

Se puede estimar que el pago correspondiente al bimestre noviembre-diciembre sea depositado el primer lunes del mes, por lo que probablemente el depósito llegará a las y los beneficiarios el 1 de diciembre en el siguiente orden:

Lunes 1: A, B

Martes 2: C

Miércoles 3: D, E, F

Jueves 4: G

Viernes 5: H, I, J, K, L

Lunes 8: M

Martes 9: ​​N, Ñ, O, P, Q

Miércoles 10: R

Jueves 11: S

Viernes 12: T, U, V, W, X, Y, Z

Beca Rita Cetina ı Foto: Redes Sociales

¿Cómo se puede recibir la Beca Rita Cetina?

Las y los interesados en recibir la Beca Rita Cetina deben deben cumplir un proceso de tres etapas, la primera son las asambleas informativas, la segunda es el registro en línea y la tercera etapa es la entrega de tarjetas.

Las convocatorias para inscripción determinan las fechas exactas para realizar dicho proceso, y quienes quieran ser beneficiarios de este Programa para el Bienestar requieren los siguientes documentos: