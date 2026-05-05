Apagón masivo CFE: ¿En dónde se suspenderá el servicio hoy 5 de mayo y a qué hora?

En algunos días o por algunos periodos del día se pueden tener cortes en el suministro de energía eléctrica, y estos ocasionalmente están programados por la CFE.

Los cortes de energía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se realizan la mayor parte del tiempo como parte de arreglos en las instalaciones, climas extremos o por mejoras en la infraestructura.

Para este 5 de mayo la CFE anunció que se tendrá un apagón en Sinaloa a partir de las 09:00 horas hasta las 12:00 horas de este martes, y se registrará específicamente en dos zonas del municipio de Mazatlán.

Las dos localidades de Mazatlán en las que se registrará un apagón eléctrico este martes 5 de mayo son:

Sábalo Country El Cid

En caso de que se tenga una falla o corte en el suministro de energía eléctrica sin que esté programado, puedes emitir un reporte en el portal de internet de la CFE o llamando al centro de atención telefónica al número 071.

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Tarifa de verano CFE 2026

Este 26 de marzo la CFE informó que se activó la tarifa de verano, con la finalidad de ampliar los rangos de consumo subsidiados en los hogares que se encuentran ubicados en las zonas donde se registran altas temperaturas.

La aplicación de la tarifa de verano está determinada por la entidad, municipio y localidad, tomando en cuenta las condiciones climáticas que se registran durante la temporada de calor.

La CFE informó que el apoyo de la tarifa de verano lo recibe un 42 por ciento de las y los usuarios de la República mexicana, que son aproximadamente 20.8 millones de usuarios y familias.

La tarifa de verano se implementa debido a que el uso de ventiladores, aire acondicionado y equipos de enfriamiento aumenta durante las condiciones climáticas extremas.

Esto ocasiona que se de un aumento de consumo de energía eléctrica en las casas, por lo que la tarifa de verano aplica a quienes cuentan con tarifas 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F de los hogares.

Esta tarifa se aplica durante los seis meses consecutivos que son considerados los más cálidos del año, basado en los reportes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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