Esta semana se discutirán cambios a Ley de Extorsión y Ley de Salud: Monreal

El coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, informó que esta semana discutirán los cambios a la Ley de Extorsión que le realizaron en el Senado, así como a la Ley de Salud y dijo que la discusión en torno a la Ley por las 40 horas “tendrá que esperar.”

“Se tiene pensado revisar, deliberar sobre los cambios en Ley de Extorsión y luego teníamos pendiente un dictamen sobre delitos ambientales que pudieran mañana también atenderse”, dijo.

Y agregó: “El miércoles hay una modificación a la Ley del Trabajo sobre autonomía sindical que se aprobó por unanimidad en Cámara de Senadores. Nosotros somos Cámara de Origen. Quizá el miércoles veamos esa. Y tenemos otras leyes cuyos dictámenes pueden salir esta semana como la ley de Salud que puede deliberarse mañana en comisiones, presentarse y aprobarse".

Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados ı Foto: Especial

Con respecto a la Ley de Aguas, Monreal adelantó que en dos semanas se podría discutir en Comisiones y en el Pleno, ya que se está realizando el dictamen tras las más de 400 audiencias públicas.

En septiembre pasado el propio coordinador mencionó que la reforma por las 40 horas no estaba en la agenda legislativa, pero el jueves 20 de noviembre cambió de discurso, y aseguró que era posible que la propuesta llegará antes del cierre del periodo de sesiones el 15 de diciembre.

Respecto al dictamen, Monreal explicó que Claudia Sheinbaum le encargó el documento de iniciativa para bajar la jornada laboral a 40 horas al secretario de Trabajo, Marath Baruch Bolaños, quien estaba en pláticas con sectores económicos, cámaras y grupos empresariales para que haya consenso previo a la votación de la reforma, pero esta se podría dar hasta 2026.

#EnVivo Converso con medios de comunicación de la Cámara de @Mx_Diputados. https://t.co/2rNREUPZ4l — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) November 24, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT