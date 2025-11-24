Hoy: transportistas y campesinos amagan con ahorcar tránsito

Transportistas del Edomex realizan bloqueo para exigir cese de hostigamientos en Naucalpan, el 29 de octubre.

Prevén bloqueos hoy en más de 20 estados y aduanas

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), organización que agrupa a más de 30 mil agremiados en territorio mexicano, en coordinación con el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) llevarán a cabo, este lunes, un paro nacional de actividades, con el objetivo de exigir al Gobierno federal mayores medidas de seguridad y protección en las carreteras del país.

En la acción, que han asegurado, será una medida sin precedentes, bloquearán carreteras, aduanas fronterizas y complejos industriales en más de 20 estados del país, desde Chihuahua hasta Chiapas.

La protesta es el punto de quiebre tras, al menos, dos meses de diálogo con el Gobierno federal sin que hayan logrado acuerdos sobre tres problemas que ahogan al sector: inseguridad, extorsión policial sistemática y abandono burocrático.

David Estévez Gamboa, dirigente de la ANTAC, fue directo en conferencia de prensa: “Les pedimos a toda la ciudadanía, a todos los mexicanos, que no salgan porque no va a haber paso”.

Los operadores tienen instrucciones precisas: no cargar mercancía y no salir a carretera. Advirtieron que sólo ambulancias y vehículos de emergencia tendrán vía libre. Los cierres iniciarán a las 8:00 horas de este lunes en puntos estratégicos de Chihuahua, Michoacán, Jalisco, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Sinaloa y Aguascalientes.

En el Valle de México, las principales rutas quedarán paralizadas: México-Pachuca, México-Toluca, México-Querétaro, México-Cuernavaca y México-Puebla. Casetas como San Miguel Zapotitlán, El Pisal, Cuatro Caminos y Calera, además de tramos críticos de la Panamericana y autopistas michoacanas, enfrentarán los cierres totales.

Las aduanas de la frontera norte también serán tomadas, lo que amenaza con estrangular el comercio internacional.

La decisión de suspender operaciones surge tras reportar más de 12 mil robos al transporte de carga tan sólo en el último año, de acuerdo con cifras compiladas por organizaciones de la sociedad civil y cámaras empresariales del ramo.

Los estados de Veracruz, Puebla, Edomex, Hidalgo y Tlaxcala se han consolidado como los corredores más riesgosos para el tránsito de mercancías, donde los asaltos, secuestros de unidades y agresiones contra conductores se han convertido en una constante que el gremio considera totalmente “insostenible”.

Álvaro Martínez, director jurídico nacional de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), llamó a los operadores del autotransporte para que no salgan a las carreteras este lunes.

“Se va a estar realizando una manifestación en todo el país para exigir mayor seguridad y protección en nuestras carreteras. Esta convocatoria es para todos los transportistas en general, quienes corren peligro cada vez que salen a las vías de nuestro país”, expresó.

Los organizadores señalaron que la protesta será pacífica y firme en sus demandas. Advirtieron que no se retirarán de las carreteras ni de los puntos estratégicos que planean bloquear hasta que exista un compromiso real y verificable de federación para atender la problemática de inseguridad que aqueja al gremio.

El paro amenaza con paralizar el flujo de mercancías a nivel nacional, lo que generaría potenciales afectaciones en la cadena de suministro, el abastecimiento de productos en diversas regiones del país y en sectores clave como el comercio, la industria manufacturera y la distribución de alimentos y combustibles.

Los transportistas denuncian un sistema de extorsión que va desde policías municipales hasta elementos de la Guardia Nacional (GN): “La corrupción y la extorsión existen por algunos elementos de GN, seguridad pública estatal y hasta policías municipales”, acusó Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y enlace de la ANTAC.

“Los asaltos en carretera se han vuelto el pan de cada día. Basta ya de tanta crueldad que sufrimos en carretera”, dijo.

Al bloque se sumarán los campesinos, quienes cuentan con sus propias demandas. El FNRCM exige precios justos para frijol y maíz, apoyos a la producción agrícola y la desaparición de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Estados productores como Guanajuato, Chihuahua y Jalisco confirmaron su participación.

El movimiento pidió disculpas anticipadas a la ciudadanía y exhortó a reprogramar citas. También llamaron a los transportistas de pasajeros a no tomar ningún viaje, porque habrá complicaciones severas en el tránsito terrestre y el comercio internacional.

Los organizadores mantienen en secreto la logística completa “por seguridad”, pero las afectaciones están confirmadas en los epicentro de bloqueos.

El Gobierno federal llamó al diálogo a través de las secretarías de Gobernación (Segob) y de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), al advertir que los cierres “representan riesgos para la ciudadanía y generan afectaciones al libre tránsito y a la actividad económica”, por lo que pidieron evitar movilizaciones y privilegiar el diálogo para atender las demandas.

Los manifestantes dejaron claro que no hay marcha atrás. Los líderes del movimiento aseguran que no han recibido respuestas concretas del Gobierno federal, estatal o municipal, y que endurecerán las movilizaciones hasta lograr una mesa de diálogo real que atienda verdaderamente a sus demandas.

Propone Segob solución con diálogo

con la finalidad de avanzar en la atención de los planteamientos y fortalecer los espacios de diálogo con las organizaciones de transportistas y productores agrícolas, la Secretaría de Gobernación (Segob) los convocó a una mesa de trabajo, a realizarse este 24 de noviembre a las 11:00 horas, en sus instalaciones ubicadas en Abraham González No. 48, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc.

La convocatoria se da ante el anuncio de posibles bloqueos carreteros que organizaciones campesinas y de transportes planean realizar este día a nivel nacional y evitar problemas para los ciudadanos.

La Segob informó que a la reunión asistirán sus representantes, así como los de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Economía (SE), quienes revisarán las principales demandas del sector, incluidos temas productivos y disposiciones en materia hídrica, con el objetivo de construir acuerdos que favorezcan tanto a los demandantes como a la sociedad en general.

La dependencia exhortó a las organizaciones disidentes a evitar acciones que afecten el libre tránsito, las actividades comerciales y el desplazamiento de la población.

Además, agradeció a las organizaciones del sector que anunciaron que no participarán en el paro, al reconocer los avances en las mesas de trabajo con las autoridades federales y estatales ofrecen un cauce para sus demandas.

Las organizaciones que no participan en el megabloqueo son: la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac), la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Hamotac), la Alianza Mexicana de Transportistas (Amtac), Organización Integradora de Derechos Convencionales, A.C. (Indeco), Transportistas Mexicanos Unidos (Tamexun), Unidad Internacional de Carga (Unicarsoc) y Alianza Mexicana de Organización de Transportistas.