Denuncian 150 casos al año de violencia vicaria a CNDH

Kenia López inauguró, ayer en la Cámara baja, las conferencias magnas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Luz Arredondo, representante del Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria (FNCVV) en Puebla, dijo que urgen mecanismos para tener una cifra oficial del número de víctimas de violencia vicaria en el país, aunque señaló que, sólo en un año, se han registrado 150 víctimas , que han sido acompañadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque la cifra negra es mayor, ya que “es la violencia vicaria la punta de todas las violencias estructurales para las mujeres y los niños”.

La activista dijo a La Razón que todas las mujeres que han vivido violencia vicaria han experimentado violencia psicológica. De ellas, siete de cada 10 la sufrieron desde la perspectiva económica, seis de cada 10 patrimonial, cinco de cada 10 es física y cuatro de cada 10 agresión sexual.

El Dato: La violencia vicaria “significa violentar a través de una persona, en este caso los hijos o hijas, para dañar a la madre. Hay un medio a través del cual se perpetúa y no es directa.

“La violencia vicaria, forma parte de una larga batalla social, cultural, política y económica. En el FNCVV se ha identificado que a 9 de cada 10 mujeres les ha negado la atención porque la violencia proviene de su papá y salen sin una denuncia en las manos”, dijo Luz Arredondo, también conocida como Mamá Tomate.

Arredondo señaló la urgencia de crear mecanismos que garanticen a la madres y niños vivir una vida libre de violencia y dijo que es importante enfatizar el factor que implica la participación del Estado porque, cuando se recurre a las instituciones competentes para la atención y resolución de estos casos, actúan de manera omisa, indiferente, o hasta en colusión con los violentadores.

El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, conmemorado para denunciar la violencia de género y reclamar políticas para su erradicación. En 2025, la agenda se centra en la violencia digital, para buscar la implementación de leyes, la protección de datos, y la adopción de medidas contra los abusos en línea.

El doctor Guillermo Floris Margadant del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que este fenómeno generalizado no ha conseguido llegar a las leyes, pues en el Código Civil, niñas, niños y adolescentes son considerados como medios.

“Ellas y ellos están en una situación de desventaja. La definición de violencia vicaria es adultocentrista. Creo que la discusión sobre violencia vicaria tiene que ir reconociendo en primer lugar a las víctimas, aunque el objetivo de un varón adulto sea la confrontación y el daño a una mujer adulta. Esta discusión tiene que reconocer y poner en el centro a las niñas, niños y adolescentes, y eso es lo que muchas madres piden, la protección a los hijos”, dijo el jurista.

Comentó que, según cifras de diversos colectivos feministas, existen 27 millones de madres que han sido víctimas de algún tipo de violencia en un periodo de su vida. De ese total de madres 39.9 por ciento sufrió violencia vicaria.

Lorena Acosta es madre de una niña de 12 años, comenta que ella no quería convivir con su padre desde que tenía cuatro, sin embargo “yo le insistía, a esa edad ella era más accesible a ello, muchas veces yo quedaba con miedo de que salieran, así fuera cerca, porque sé que él pierde fácil el control. De hecho, en ocasiones él me llegaba a marcar por teléfono porque supuestamente la niña le hacía algún berrinche, en los primeros años de separados, él no daba una manutención, daba una despensa de no más de tres mil pesos mensuales, y cuando se iba por la despensa ejercía todo tipo de violencia, haciendo comentarios pasivoagresivos”.

Lorena afirma que tiempo después procedió a demandar los alimentos de su hija, lo que nuevamente la puso en el centro de la violencia “recuerdo que el primer mes que le descontaron exigía saber en qué se gastó el dinero, de hecho, en diciembre mi hija le pidió uvas para el año nuevo y él le respondió que me las pidiera a mi porque yo ya le estaba ‘quitando todo su dinero’. Luego la mamá de él me cuestionó ¿por qué le pedí la pensión si él daba despensa? Poco a poco fui viendo que esto es violencia vicaria, pero la verdad prefiero ni acercarme a una instancia, porque se gasta mucho y se pierde dinero y al final estos señores no son igual con la autoridad que con uno”.

Actualmente, Lorena recibe el 15 por ciento de pensión por parte de su expareja, pero los problemas se han agudizado debido a que su hija de 12 años no quiere convivir con el progenitor. Ante ello, de manera constante, el sujeto amenaza con acusarla con un juez o hasta denunciarla o quitarle a la niña, pues acusa a la madre de ‘alienación parental’. Me dice que la niña no lo quiere ver porque yo la influyó en su contra, no es así, la niña me dice que no quiere ir porque se pone muy agresivo, y claro que le creo a mi hija. La pregunta es ¿dónde denuncia uno eso? No hay dónde, no es un problema que le interese más que a quienes lo vivimos”, narró la madre activista.

Violencia vicaria