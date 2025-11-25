Gobierno federal acusa ampliación de bloqueos pese a instalación de mesa de diálogo

Campesinos de la región de Tula y transportistas durante un bloqueo el 24 de noviembre

La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que, pese a la convocatoria a una mesa de diálogo con productores agrícolas y transportistas que realizaron bloqueos carreteros este lunes, los cierres no solo se mantuvieron este martes, sino que incluso se ampliaron, provocando afectaciones en distintas regiones del país.

De acuerdo con el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, la dependencia llamó a los distintos liderazgos de los grupos inconformes para entablar negociaciones formales con el objetivo de atender sus demandas y reducir las afectaciones a la población.

Los representantes asistieron a la reunión, pero —señaló— no accedieron a instruir a sus agremiados a liberar las vialidades.

Segob señala afectaciones graves por cierres carreteros

En un comunicado, la Segob indicó que los bloqueos continuaron a pesar de solicitar a los dirigentes que se comunicaran con su base para permitir el libre tránsito en los tramos afectados.

La dependencia afirmó que la situación empeoró durante la jornada, pues se incrementó el número de puntos cerrados, lo que impidió el paso de ambulancias, cuerpos de bomberos, servicios de emergencia y transporte de productos perecederos.

Las autoridades federales calificaron como “graves” las afectaciones para la ciudadanía derivadas de estas acciones, que se mantienen en distintos puntos carreteros.

La dependencia detalló que en la reunión estuvieron presentes representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno; el subsecretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Leonel Cota; el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Nacional del Agua, Aarón Mastache; y el subdirector general de Administración del Agua, Mauricio Rodríguez.

A pesar de que no se alcanzó un acuerdo entre las partes, el Gobierno de México reiteró su disposición “al diálogo y la concertación con todos los sectores sociales, privilegiando siempre el bienestar de la ciudadanía”.

Gobierno insiste en mantener puertas abiertas al diálogo

La Segob afirmó que, pese al escenario adverso, el Gobierno de México mantiene abierta su disposición para el diálogo y la concertación con todos los sectores sociales.

Subrayó que el objetivo principal es proteger el bienestar de la población y garantizar que las manifestaciones no deriven en mayores afectaciones a servicios esenciales.

