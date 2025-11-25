México autoriza medicamento innovador para combatir plaga del gusano barrenador

El retorno del gusano barrenador a México ha desencadenado una crisis económica sin precedentes para el sector ganadero nacional. En apenas 12 meses, los productores han acumulado pérdidas estimadas en mil 300 millones de dólares, provocadas principalmente por la restricción en la exportación de ganado en pie hacia Estados Unidos, informaron especialistas de MSD Salud Animal en México.

La Secretaría de Agricultura (Sader) aprobó hace tres semanas el producto Exzolt 5 por ciento pour on como el primer tratamiento autorizado para combatir esta plaga, que había sido erradicada del país en 1991 tras 15 años de esfuerzos conjuntos con Estados Unidos.

“Ha generado pérdidas tremendas. Los datos históricos muestran que lo erradicamos hace 33 años, fue un trabajo arduo resultado de una alianza con nuestros vecinos del norte”, explicó Leonardo Burcius, director general de MSD Salud Animal en México, quien destacó que esta nueva herramienta representa “un gran apoyo a la ganadería mexicana”.

Desde noviembre de 2024 hasta la fecha, se han confirmado 9 mil 574 casos de gusano barrenador en el país. La plaga afecta a una industria que representa el quinto productor mundial de carne, con 35 millones de bovinos distribuidos en más de 630 mil ranchos, y que ostenta el primer lugar como exportador de ganado en pie a nivel global.

“Es muy complicado combatirlo con insecticidas porque están en la vegetación. Con las larvas solo tenemos cinco días, por eso necesitamos usar productos de rápida acción con una alta eficacia”, señaló Alberto García Escalera, gerente técnico de cuentas clave de la Unidad de Ganadería de MSD Salud Animal.

El medicamento Exzolt, basado en la molécula fluralaner, fue aprobado y lanzado al mercado mexicano en 2023 inicialmente para garrapatas y mosca de cuerno. Es una solución tópica que se aplica en el dorso del animal y ha demostrado 100 por ciento de eficacia y seguridad, con más de 20 millones de cabezas de ganado tratadas en países como Brasil, Uruguay y Argentina, sin reportes de eventos adversos.

“El periodo de acción del medicamento es de hasta 12 días con 100 por ciento de eficacia contra las larvas. El producto permanece activo hasta 42 días”, detalló García Escalera, quien agregó que “el 35 a 40 por ciento de los casos se da en el ombligo del becerro”.

Los especialistas identificaron tres puntos críticos para el control y erradicación del gusano barrenador: liberación de mosca estéril, educación sanitaria (curar correctamente heridas y miasis, reportar casos, mantener filtros sanitarios) y el uso de productos efectivos para la prevención.

“El programa de contención del gobierno está activo y está dando resultados, pero aún con el programa y los ganaderos curando heridas y reportando, no ha sido suficiente. Hoy tenemos esta herramienta ya aprobada en México con 100 por ciento de efectividad, sin ningún reporte de resistencia”, enfatizó García Escalera.

El costo del tratamiento por animal puede alcanzar los 2 mil pesos, mientras que la pérdida de un animal por muerte representaría mínimo 10 mil pesos.

“Dado el impacto de la epidemia, la cuestión del precio del medicamento se torna irrelevante. Es súper accesible para el productor y está disponible en las farmacias”, aseguró el especialista.

Julio Plater, representante de la empresa, subrayó que “lo más importante es que los productores están ansiosos por algo que quite la incertidumbre. La iniciativa privada debe trabajar en conjunto con las autoridades para erradicarla, pero la educación también es muy importante”.

La reaparición de esta plaga se atribuye a las condiciones climáticas en estados como Chiapas, Campeche y Tabasco, donde las temperaturas elevadas y la humedad favorecen su desarrollo. “Era viable que en algún momento llegara otra vez”, reconoció García Escalera.

A diferencia de la infección anterior que tardó 15 años en erradicarse, los expertos confían en que con los medicamentos y herramientas técnicas y científicas actuales, el tiempo de control será significativamente menor.

El producto ya está disponible en el mercado y la Sader publicará próximamente un comunicado con la lista de productos autorizados para combatir el gusano barrenador.

