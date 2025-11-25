Pedro Salmerón arremete contra Román Meyer por irregularidades en Archivo General Agrario

El historiador Pedro Salmerón señaló las irregularidades en la construcción del edificio del Archivo General Agrario (AGA), la cual estuvo a cargo del arquitecto Román Meyer Falcón.

El catedrático indicó, en una entrevista, que la construcción tuvo varios retrasos y su última fecha de entrega era diciembre 2024. También arremetió contra el exsecretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en redes sociales.

En Internet, Pedro Salmerón señaló que el recinto del Archivo General Agrario se encuentra cerrado y aún no concluye su construcción, a cargo de Román Meyer. Además, aseguró que el edificio se inunda.

“El AGA tiene dos años cerrado, el edificio no se termina y se inunda, pero don Román Meyer, el responsable de la obra y sus múltiples sobrecargos, no solo tiene cargo nuevo”, dijo el historiador en referencia al nuevo programa de Canal Once.

El @AGA_Mexico tiene dos años cerrado, el edificio no se termina y se inunda, pero don @MeyerFalcon, el responsable de la obra y sus múltiples sobrecargos, no solo tiene cargo nuevo sino que ahora será estrella en @OnceNoticiasTV con @rturrent.

Ya me cansé de callar. pic.twitter.com/elv9FxBEXT — Pedro Salmerón Sanginés (@LectorHistoria) November 25, 2025

En este sentido, Pedro Salmerón aseguró que “ya me cansé de callar”, pues la “obra más importante que se le encargó (a Román Meyer) no la terminó”.

El nuevo edificio del Archivo General Agrario fue ubicado en avenida Juárez 92 en 2013, mientras que la primera fecha de entrega se fijó para el año 2024; sin embargo, no ocurrió por distintas clausuras.

En este año, se prevé la entrega del edificio en el mes de diciembre, tras la reactivación de las obras del Archivo General Agrario en enero del año en curso.

A la fecha, se reportó que los trabajos de construcción de pavimentación y remodelación de banquetas continúan, así como los cierres de las calles y la acumulación de polvo y basura.

“Se ha gastado más del doble”, acusa Pedro Salmerón

De acuerdo con Pedro Salmerón, el costo original de las nuevas instalaciones del AGA era de “2 mil 500 millones para un edificio de ocho pisos de oficina”. No obstante, dijo que Román Meyer “se ha gastado más del doble” del presupuesto aprobado.

El Archivo General Agrario fue ideado para custodiar la documentación que guarda la propiedad de la tierra de las comunidades”. Así, se da legalidad al dominio social de la tierra en México.

