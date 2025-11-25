Polémica por la autoría de las 40 horas

Nos comentan que la iniciativa para reducir de 48 a 40 horas la semana laboral en México ha causado controversia y no necesariamente por lo que puede implicar tanto para empleados como para empleadores, sino más bien porque, nos dicen, hay actores políticos que se están peleando la autoría. Ayer, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, refirió que la propuesta de ley es de la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Es un compromiso que ella tiene”, dijo, frente a las presiones naranjas para que el tema se discuta y apruebe a la brevedad, como expresó la diputada Ivonne Ortega, molesta por el anuncio de que posterga su aprobación hasta 2026, para hacer un mejor análisis del proyecto. Movimiento Ciudadano, dijo Monreal, “es un partido que está buscando cómo lograr efectos electorales y tiene razón, digo, yo no califico su trabajo, pero es un compromiso que la Presidenta hizo en campaña”. Además, remató, “Morena fue el primer partido que sacó esta propuesta desde la legislatura pasada”.

