Dejan rezago educativo 20 mil adultos este año

Este año, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) ha dado atención educativa a 20 mil 91 personas mayores de 15 años en situación de rezago, pertenecientes a grupos de atención prioritaria que históricamente han enfrentado desigualdades y discriminación, informó el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo.

El funcionario comentó que, de acuerdo con la Dirección de Prospectiva, Acreditación y Evaluación del INEA, 15 mil 905 jóvenes y adultos concluyeron sus estudios de alfabetización, primaria o secundaria en lo que va del año, gracias a la amplia oferta educativa disponible en las 32 entidades del país.

El Dato: El INEA aplica sistemas para el aprendizaje, evaluación y certificación de educación básica para adultos y jóvenes mayores de 15 años que no hayan concluido esta etapa.

Al cierre de octubre de 2025, precisó Delgado, 8 mil 290 personas que aún no saben leer ni escribir se encuentran en proceso de alfabetización con apoyo del personal del INEA; 3 mil 944 mexicanas y mexicanos cursan estudios de primaria —incluyendo modalidades en línea o por exámenes de acreditación—, mientras que 7 mil 857 educandas y educandos estudian la secundaria.

Delgado Carrillo señaló que el INEA mantiene su compromiso de ofrecer espacios seguros, inclusivos y libres de discriminación, dirigidos a personas mayores de 15 años que no han tenido la oportunidad de iniciar o concluir su educación básica, en cumplimiento del eje rector de la Presidenta Sheinbaum de acercar el conocimiento a todas y todos los mexicanos.

Entre la matrícula actual, destacó el secretario, mil 956 personas con discapacidad reciben atención educativa con materiales accesibles, como textos en Sistema Braille, además de asesorías que incorporan Lengua de Señas Mexicana, con lo que se garantizan las condiciones equitativas para su aprendizaje.

El INEA también desarrolla la modalidad de alfabetización indígena bilingüe, dirigida a personas hablantes de lenguas originarias que desean aprender a leer y escribir en su lengua materna e introducirse al español como segunda lengua.

En la actualidad, se atiende a 7 mil 114 indígenas y a mil 013 jornaleros y jornaleras agrícolas migrantes, quienes cuentan con opciones flexibles para continuar sus estudios durante procesos de movilidad.

Asimismo, los servicios de alfabetización, primaria y secundaria llegan a 10 mil 08 jóvenes y adultos en instituciones de rehabilitación social, contribuyendo a ampliar la cobertura educativa y garantizar el derecho a la educación para todas y todos.

Mario Delgado reiteró que, a través de Plazas Comunitarias y Círculos de Estudio distribuidos en todo el país, el INEA ofrece asesorías y materiales gratuitos, asegurando entornos accesibles, orientación permanente y acompañamiento educativo para las personas que más lo necesitan.

Finalmente, Mario Delgado dijo que la oferta educativa del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos está diseñada para responder a las necesidades de los grupos prioritarios, a través de la promoción del aprendizaje significativo, la igualdad, la autonomía, el respeto y la no discriminación.

El INEA es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, creado por decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1981.

El INEA propone y desarrolla modelos educativos, realiza investigaciones sobre la materia, elabora y distribuye materiales didácticos, aplica sistemas para la evaluación del aprendizaje de los adultos, acredita y certifica la educación básica para adultos y jóvenes de 15 años y más que no hayan cursado o concluido dichos estudios de manera regular.

Una de las personas que recibe enseñanza del INEA. ı Foto: Especial