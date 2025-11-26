Gobierno inicia obra ‘Agua para Colima’ que beneficiará a 240 mil habitantes por los próximos 30 años

La Presidenta de México y el titular de Conagua realizaron un enlace con autoridades de Colima.

El Gobierno de México, por medio de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), puso en marcha la obra Agua para Colima, que comprende la construcción de un acueducto de 21 kilómetros (km) con una inversión de mil 780 millones de pesos (mdp) para duplicar el suministro de este recurso en beneficio de cerca de 240 mil habitantes de la zona metropolitana de Colima y Villa de Álvarez.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que obras como Agua para Colima se realizan bajo la concepción de que el agua es un derecho humano de todas y todos los mexicanos.

“Estamos haciendo muchísimas obras en el país: hoy se presentó la de la Colima, que ya inició, pero, además, repito: agua para todas y para todos como derecho humano, como bien de la nación y para el desarrollo del país”, agregó.

El director de la Conagua, Efraín Morales López, detalló que Agua para Colima resolverá el abasto de agua potable para la ciudad de Colima por los siguientes 30 años.

“Este acueducto va a dotar de prácticamente el doble del suministro a la ciudad de Colima. Es un acueducto que está preparado para resolver, tanto el suministro de agua, en cuanto a cantidad y en cuanto a calidad”, puntualizó.

A través de un enlace a la conferencia matutina: “La mañanera del pueblo”, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva, puntualizó que Agua para Colima es fundamental para la zona metropolitana de la capital, ya que garantiza el acceso al agua con la presión y la cantidad necesaria para suministrar de forma adecuada a la zona.

“Con esta obra que se ha autorizado, a través del Gobierno que usted encabeza Presidenta, deja una muestra clara de la sensibilidad, de la empatía, del amor que usted tiene por el pueblo de Colima”, celebró.

Agua para Colima conformará un sistema moderno y resiliente con la construcción de una planta potabilizadora con capacidad de 800 litros por segundo y dos tanques de almacenamiento de 15 mil metros cúbicos cada uno, así como de un tanque de cambio de régimen y una obra de toma.

