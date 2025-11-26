Incautan 110 mil kilos de droga con Frontera Norte

vEl Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó los resultados de la “Operación Frontera Norte” correspondientes al 24 de noviembre, destacando aseguramientos relevantes de drogas, armas y la detención de personas en distintos estados del país.

Desde el pasado 5 de febrero, se han detenido 9 mil 350 personas y asegurado 7 mil 034 armas de fuego, 1,216,538 cartuchos, 32 mil 394 cargadores y 110 mil 890 kilos de droga, entre ellos 535 mil 04 kilos de fentanilo; también se han incautado 5, 694 vehículos y 1,112 inmuebles.

Autoridades subrayan que todas las acciones se realizan en estricto apego al Estado de derecho y con respeto a derechos humanos; en este sentido, se informó de las acciones durante los últimos días en el norte del país.

Baja California: En Tijuana, se detuvo a cinco personas y se aseguraron dos armas de fuego, dos cargadores, 20 cartuchos y un vehículo. En Saltillo, Coahuila, un operativo derivó en la captura de una persona y el aseguramiento de 6 kilos de marihuana y metanfetamina. En otra acción, se capturó a 4 personas y se aseguró un inmueble.

En Allende, Nuevo León, se detuvo a un individuo y se aseguraron dosis de metanfetamina y marihuana, efectivo y un vehículo. En General Bravo, se aseguraron ocho cargadores, 220 cartuchos y un vehículo con blindaje artesanal.

En Concordia, Sinaloa, se incautaron diez cargadores, 2 mil 009 cartuchos y equipo táctico; En Culiacán y Badiraguato, fueron inhabilitados 11 sitios de producción de drogas sintéticas, donde se aseguraron más de 12 mil 700 litros y 810 kilos de precursores químicos, con un daño económico estimado en 276 millones de pesos.

En Cajeme, Sonora, se aseguró un arma larga y dos vehículos. En Caborca, se detuvo a una persona y se incautaron 400 litros de metanfetamina líquida y un tractocamión.