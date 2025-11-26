Informalidad laboral alcanza 55.4%, su nivel más alto en años recientes

En la imagen, un hombre que trabaja de manera informal vendiendo bancas pequeñas y mesas de madera

La informalidad laboral en México escaló a 55.4 por ciento durante el tercer trimestre de 2025, su nivel más elevado en años recientes, dejando a 33 millones de trabajadores sin acceso a seguridad social ni protección laboral, reveló este martes la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El incremento de 0.8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo de 2024 —cuando la tasa se ubicaba en 54.6 por ciento — evidencia un retroceso en la calidad del empleo.

La cifra de 33 millones de personas en la informalidad representa un aumento de 466 mil trabajadores en comparación con el tercer trimestre del año anterior, una tendencia que preocupa a especialistas por las implicaciones en términos de vulnerabilidad económica y falta de acceso a servicios de salud y pensiones.

El componente más dinámico fue el sector informal, que creció en 833 mil personas para alcanzar 17.6 millones de trabajadores, equivalente a 29.5 por ciento de la población ocupada. Este sector agrupa principalmente a quienes laboran en micronegocios no registrados que operan sin contabilidad formal.

Además del sector informal, la informalidad laboral incluye otros 7.8 millones de personas que trabajan para empresas, gobierno e instituciones sin protección social; 5.6 millones en el ámbito agropecuario; y 2.1 millones en trabajo doméstico remunerado.

El análisis por género muestra que la informalidad afecta de manera similar a hombres y mujeres. Entre las mujeres ocupadas, 55.9 por ciento se encontraban en la informalidad (13.6 millones), mientras que entre los hombres la proporción fue de 55 por ciento (19.4 millones).

Oaxaca encabeza la lista con 80.1 por ciento de informalidad laboral, seguido por Guerrero (77.2 por ciento) y Chiapas (77 por ciento). En contraste, Coahuila (33.3 por ciento), Nuevo León (34.2 por ciento) y Chihuahua (36.5 por ciento) registraron los niveles más bajos.

Mientras la informalidad avanza, el empleo total mostró un crecimiento marginal. La población ocupada alcanzó 59.5 millones de personas, apenas 5 mil más que en el tercer trimestre de 2024. Esta cifra contrasta con la dinámica observada en trimestres previos y sugiere una desaceleración en la generación de empleo.

La tasa de desocupación se mantuvo en niveles bajos, ubicándose en 2.9 por ciento de la población económicamente activa, ligeramente por debajo del 3.0 por ciento registrado un año antes.

La próxima actualización de estos indicadores está programada para el 24 de febrero de 2026, cuando se conocerán los datos del cuarto trimestre de 2025.

Oaxaca encabeza la lista con 80.1 por ciento de informalidad laboral, seguido por Guerrero y Chiapas ı Foto: larazondemexico

