Noroña se queda solo en conferencia en el Senado tras insultar a alcaldesa de Uruapan

El vacío en el Senado se convirtió en el mensaje más contundente contra el ataque de Noroña.

El senador Gerardo Fernández Noroña quedó prácticamente solo este martes durante una conferencia de prensa que convocó en el Senado de la República, luego de haber desatado una ola de críticas por sus declaraciones contra Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán.

Noroña había llamado a Quiroz “ambiciosa”, “fascista” y “oportunista”, acusándola de utilizar el asesinato de su esposo, el alcalde Carlos Manzo, con fines políticos.

Sus palabras provocaron una inmediata condena pública por parte de legisladoras, activistas y dirigentes de diversos partidos, quienes lo señalaron por incurrir en violencia política de género.

La conferencia de prensa que organizó para defenderse terminó siendo simbólicamente vacía: ningún reportero ni camarógrafo acudió al salón del Senado donde el legislador pretendía ofrecer su versión.

La imagen del recinto sin público rápidamente se viralizó en redes sociales, interpretándose como un boicot mediático y un rechazo al tono de sus declaraciones.

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la sensibilidad y al respeto hacia la alcaldesa de Uruapan, recordando que enfrenta una situación de duelo y violencia reciente.

“Hay que tener empatía, no se puede agredir a una mujer que acaba de perder a su esposo”, declaró.

En el Senado, legisladoras de Morena, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano coincidieron en que los comentarios de Noroña constituyen una falta de respeto y podrían configurarse como violencia política de género.

Organizaciones feministas y civiles también exigieron una disculpa pública y medidas para evitar la revictimización de mujeres en el ámbito político.

Grecia Quiroz asumió la alcaldía de Uruapan tras el asesinato de su esposo, ocurrido a inicios de noviembre. Desde entonces, ha pedido una investigación a fondo y ha acusado a ciertos actores políticos locales de obstaculizar la justicia.

Las declaraciones de Noroña tensaron aún más el ambiente dentro de su propio partido, donde algunos dirigentes se deslindaron de sus dichos.

El episodio ha sido interpretado como un reflejo de los desafíos que enfrenta la clase política mexicana frente a la violencia de género y la exigencia de empatía hacia las víctimas.

El vacío en la conferencia de Noroña quedó como un mensaje claro: el discurso agresivo y despectivo hacia las mujeres ya no pasa inadvertido.

