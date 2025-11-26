Repudian a Noroña por violencia machista contra Grecia Quiroz

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, realizó una conferencia de prensa en donde ningún reportero se dio cita,

En pleno Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el senador Gerardo Fernández Noroña volvió a generar polémica tras dirigir sus críticas contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, a quien acusó de actuar movida por intereses políticos y afirmó que busca la candidatura al gobierno de Michoacán.

La declaración surge luego de que la viuda de Carlos Manzo solicitó a las autoridades federales que se investigue a los morenistas Raúl Morón y Leonel Godoy por el homicidio de su esposo.

Fernández Noroña se refirió a ella durante una transmisión en vivo en sus redes sociales: “La ambición ya se le despertó y va por la gubernatura de Michoacán, se los firmo. Va a ser candidata, pero de ahí a que nos gane hay un mar de distancia”.

Añadió que, a su juicio, la oposición la arropará porque “requieren figuras fascistas para legitimar a la derecha”.

Agregó que la exigencia de Quiroz para que se investigue a los morenistas: “fue una declaración irresponsable de la alcaldesa Quiroz en Uruapan, que señala a Godoy y a Morón como posibles responsables. Puede ir a declarar a la fiscalía y dar elementos si es que los tiene”.

Desde el Senado, Alejandra Barrales, legisladora de Movimiento Ciudadano (MC), lamentó la postura del morenista y cuestionó su falta de empatía: “Sin duda es una incongruencia, muy lamentables las declaraciones (de Noroña), sobre todo cuando estamos todavía en el marco de un lamentable acontecimiento que apenas está reponiéndose un tanto la sociedad. Pero hay que imaginarnos cómo puede estar la familia”.

La senadora panista Verónica Rodríguez recordó que Noroña había elogiado a Quiroz semanas atrás.

“Así es Morena y más Noroña. Cuando dicen algo que a él le gusta, les aplaude. Recuerden que él mismo, en tribuna, le aplaudió a la esposa de Carlos Manzo y dijo que era una mujer prudente y que ella, contrario a lo que opinaba la oposición, ya estaba lista. Casi, casi le daba la bienvenida a las filas de Morena”, señaló.