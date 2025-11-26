Sheinbaum llama a respetar a Grecia Quiroz tras críticas de Gerardo Fernández Noroña

Dijo que se le debe respetar a la viuda de Carlos Manzo

Ante las declaraciones del senador Gerardo Fernández Noroña en torno a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, la Presidenta Claudia Sheinbaum llamó al respeto y dijo “hay momentos de ser solidarios”.

Luego de que el senador de Morena Gerardo Fernández Noroña criticara a la alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, de pertenecer a la ultraderecha y adoptar actitudes fascistas, la Presidenta de México sostuvo que hay momentos en los que se debe ser solidario.

“Hay que respetar. La esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, está pasando por un momento difícil, acaba de perder a su esposo, pero yo creo que tiene no que haber un asunto político en este tema, yo creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo. En momentos ser solidarios, estés de acuerdo o no estés de acuerdo”, dijo este miércoles la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum señaló que la viuda de Carlos Manzo no está pasando por un buen momento y se le debe respetar.

“Hay que respetar, la esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo”, sostuvo Claudia Sheinbaum.

La postura de la Presidenta de México se da luego de que el senador morenista arremetió en contra de la presidenta municipal de Uruapan, al considerar que dio una declaración irresponsable al señalar a Leonel Godoy y a Raúl Morón como responsables del asesinato de Manzo.

