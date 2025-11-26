Plan Michoacán deja en 15 días 122 detenidos

EL GABINETE de Seguridad federal dio a conocer, ayer, la captura de 4 personas a través del Plan Michoacán.

En los primeros quince días de operaciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, autoridades federales y estatales reportaron la detención de 122 personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas en distintos municipios de la entidad.

La estrategia, implementada para contener la violencia y recuperar el control territorial, ha derivado en aseguramientos relevantes de armas, drogas, vehículos y artefactos explosivos.

De acuerdo con informes oficiales, las detenciones fueron realizadas en zonas catalogadas como prioritarias, entre ellas Uruapan, Morelia, Copándaro y Parácuaro, donde se han desplegado efectivos de fuerzas federales y estatales.

TE RECOMENDAMOS: En Zacatecas Feminicidio de una menor mancha conmemoración

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público como presuntos responsables de extorsión, homicidio, tráfico de armas y delitos contra la salud, por lo que su situación jurídica continúa en integración.

Autoridades precisaron que, del total, 17 tendrían vínculos con células del crimen organizado, según las primeras indagatorias.

EL TIP: LAS ACCIONES del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia continuarán en los próximos días con operativos focalizados y patrullajes en zonas consideradas de alto riesgo.

Como parte de los operativos, las corporaciones de seguridad aseguraron 56 armas de fuego, seis mil 673 cartuchos útiles, 363 cargadores, 66 artefactos explosivos y 94 vehículos, algunos de ellos con reporte de robo.

Además, fueron decomisados 425 kilogramos de metanfetamina, 17 kilogramos de marihuana, así como sustancias y precursores químicos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.

Estos materiales, señalaron las autoridades, formaban parte de la infraestructura operativa de distintos grupos delictivos que operan en la región.

400 Kilos de metanfetamina han incautado

El Gobierno federal ha apuntado que la estrategia busca desarticular redes criminales, disminuir la capacidad logística de los grupos armados y fortalecer la seguridad en comunidades afectadas por la presencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico y a la extorsión.