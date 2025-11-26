¿Y los gobernadores?

Y es en estos días cuando en Palacio Nacional echan de menos el protagonismo que debieran tener algunos gobernadores tanto de Morena como de la oposición. Y es que, nos dicen, tienen claro quiénes se pintan solos a la hora de disfrutar de las mieles del poder, pero a la hora de tener que arremangarse y mostrar oficio político brillan por su ausencia. ¿Dónde andan estos días en los que la población está siendo afectada por bloqueos masivos?, se preguntan. ¿Han hecho intentos de gestión para que los grupos que se manifiestan liberen carreteras?, ¿tienen claro que una parte de la responsabilidad en las movilizaciones de transportistas y productores agrícolas es de origen local? Y yendo ya un poco más lejos: ¿ni por solidaridad o reciprocidad respecto a los apoyos federales que reciben podrían salir del escritorio en el que se ocultan ondeando una bandera blanca? Porque por lo pronto todo, incluido el costo político, lo están dejando en manos del Gobierno federal. Uf.

