13 órdenes de captura en caso de dueño de Miss Universo

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que investiga al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del concurso Miss Universo, por delincuencia organizada vinculada a una red criminal que operaba entre Guatemala y México dedicada al contrabando de combustible, tráfico de armas y narcotráfico.

La confirmación llegó tras la solicitud expresa de la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, donde pidió a la FGR informar sobre cualquier investigación relacionada con el empresario, luego de que reportes periodísticos revelaran la existencia de una orden de aprehensión en su contra.

El Dato: En Tailandia un tribunal emitió una orden de aprehensión contra la copropietaria de Miss Universo, Jakkaphong ‘Anne’ Jakrajutatip, por un caso de fraude.

La FGR detalló que el 29 de noviembre de 2024 se inició la carpeta de investigación 928/2024 por delincuencia organizada, que incluye presuntos vínculos con narcotráfico, tráfico de armas y robo de combustible.

TE RECOMENDAMOS: Sheinbaum responde a manifestantes CSP señala falsedades sobre Ley de Aguas

Según reportes de medios de comunicación, el empresario mexicano se incorporó recientemente al programa de testigos protegidos de la FGR, tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra.

“El dueño de Miss Universo se acogió al programa de testigos protegidos de la FGR, después de que el propio Gobierno federal obtuviera una orden de aprehensión en su contra por huachicol y tráfico de armas para el narco”, detalla la información publicada.

Hace 10 días, un juez federal liberó órdenes de aprehensión contra 13 personas involucradas en la misma red criminal, cuya identidad permanece bajo reserva. Una de ellas fue cumplimentada contra una funcionaria federal, presuntamente identificada como Mari Carmen “N”, según versiones periodísticas.

De acuerdo con las investigaciones, Rocha Cantú sería cabecilla de una estructura que contrabandeaba combustible a través del río Usumacinta desde Guatemala, para distribuirlo mediante pipas desde Chiapas y Tabasco hasta centros logísticos en Querétaro. La organización también proveía armamento de alto calibre a grupos criminales como el Cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz.

La red operaba mediante dos bodegas en Querétaro: “Quinta La Chingada” y “La Espuela”, esta última vinculada directamente a Rocha Cantú. Durante un cateo el 22 de febrero en La Espuela —ubicada en el complejo Ferropolymers—, las autoridades aseguraron un disco duro con contratos de compraventa a nombre de BSE Combustibles, empresa representada por Raúl Rocha.

El combustible contrabandeado era procesado en un centro conocido como “El Patio”, donde se mezclaba con aditivos como MTBE y nafta antes de distribuirse. Las operaciones se respaldaban con facturación apócrifa emitida por compañías fachada, incluyendo Tabasco Capital S.A. de C.V. y PTIH, evadiendo controles fiscales y aduanales.

COMPLICIDADES. La investigación documentó el tráfico de armas mediante empresas de seguridad privada como Segurimex, Seter y Servicios Integrales Valbon, que supuestamente adquirían, transportaban y rematriculaban armamento ilegalmente con ayuda de exintegrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Intervenciones telefónicas de diciembre de 2024 captaron negociaciones sobre compra y venta de armas y combustible en Guatemala, donde el nombre de Raúl Rocha apareció repetidamente. Su identidad fue confirmada en una interceptación del 28 de diciembre.

Un cateo en San Miguel Chapultepec, Ciudad de México, permitió asegurar documentos que registran aportaciones de Rocha por más de 2.1 millones de pesos, así como información sobre cuentas bancarias para depositar ganancias ilícitas.

La carpeta identifica además a Jacobo Reyes León, Yaicob o El Licenciado, quien habría recibido millones de pesos de Rocha a cambio de información privilegiada desde la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada. Daniel Roldán Morales, El Inge, fungía como operador financiero.

La FGR subrayó que la situación jurídica de Rocha Cantú será definida cuando se cuente con pruebas plenamente ratificadas. La investigación permanece en fase de integración y la información será compartida conforme avance la judicialización del expediente.

Previamente, la Presidenta Sheinbaum pidió a la opinión pública separar los señalamientos hacia el empresario con el mérito de la mexicana Fátima Bosch, quien ganó el certamen de Miss Universo.

“Eso es independiente de la joven que ganó el concurso porque lo quieren juntar, es distinto, quieren quitarle mérito, repito, más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, mérito a quien lo tiene en el certamen. Otra cosa, muy distinta, es este tema de esta persona y ahí, si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía”, señaló.

Exigen transparentar indagatoria

Por Tania Gómez

Los coordinadores del PAN y el PRI en el Senado, Ricardo Anaya y Manuel Añorve, respectivamente, urgieron al Gobierno federal a transparentar la información en torno al caso del empresario Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, contra quien existe una orden de aprehensión por presuntos vínculos con huachicol fiscal, tráfico de armas y drogas.

“Independientemente de que sea dueño del concurso Miss Universo, es un delito que se generó en México. Estamos hablando de un robo de 600 mil millones de pesos. (Es) gravísimo”, dijo Añorve, quien acusó al Gobierno de recurrir a distractores para evitar aclarar casos de corrupción.

El panista Anaya calificó de “cada vez más grave” el caso y exigió evitar cualquier manipulación política: “Que no se vaya a congelar el asunto, que quien la haya hecho, la pague”.