Ernestina Godoy queda de encargada de la FGR tras renuncia de Alejandro Gertz Manero.

La consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, fue nombrada como encargada de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, previo a la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

En la Ley de la Fiscalía General de la República, se estableció que, en la ausencia total del fiscal general de la República, la titularidad de la institución quedará a cargo del fiscal especial de Control Competencial.

Así, Alejandro Gertz Manero nombró a Ernestina Godoy como encargada de la Fiscalía General de la República (FGR), quien estará al frente de la institución como lo señala el artículo 21 de la ley antes mencionada.

“He tenido a bien nombrarle: TITULAR DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DE CONTROL COMPETENCIAL. Con los derechos y obligaciones y facultades que le son inherentes al cargo que hoy se le confiere”, señala un documento escrito por Alejandro Gertz Manero.

Ernestina Godoy quedó al frente de la FGR después de la renuncia al cargo de Alejandro Gertz Manero. ı Foto: Especial.

Tras la renuncia de Gertz Manero, el Senado de la República tiene que elaborar una lista de 10 candidatos para ocupar el cargo para enviarla a la titular del Poder Ejecutivo.

Posteriormente, la presidenta Claudia Sheinbaum debe seleccionar una terna, la cual debe ser analizada y votada por el Senado, en un periodo de hasta 20 días.

De no haber acuerdo, la presidenta deberá nombrar a la persona que será fiscal general de la República por los próximos 9 años.

Por el momento, el Senado ya emitió la convocatoria para seleccionar a los candidatos a ser el reemplazo de Alejandro Gertz Manero, quien afirmó que dejó el cargo para ser embajador de México ante “un país amigo”.

