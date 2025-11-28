¿Cuándo se abre la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

Esto sabemos de las fechas para inscribirse al ciclo 2026 de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Jóvenes Construyendo el Futuro es uno de los programas que mejor busca representar y apoyar a quienes recién se integran al mercado laboral, pues ofrece una forma de ganar experiencia al mismo tiempo que se percibe un ingreso. Por ello, muchos ya esperan la convocatoria de 2026.

Este programa está dirigido a personas de entre 18 y 29 años que no estén trabajando, a quienes se apoya con capacitaciones y un ingreso mensual, con el objetivo de apoyarlos en la generación de experiencia laboral mientras perciben un ingreso para apoyar sus hogares o estudios.

Jóvenes Construyendo el Futuro. ı Foto: Gobierno de México.

Es uno de los más representativos de los Gobiernos de la Cuarta Transformación, por lo que, ahora, los jóvenes están atentos al inicio de la convocatoria para formar parte en 2026. Esto sabemos de las fechas e inscripciones.

Este día abre la plataforma para registrarse en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro es un apoyo laboral y económico para las y los mexicanos de entre 18 a 29 años, el cual consiste en una capacitación de hasta 12 meses a la vez que se recibe un apoyo económico, por lo que se considera que este programa es anual.

La inscripción al programa es permanente, es decir, es posible realizarla durante todo el año. Sin embargo, la vinculación, es decir, la inscripción a los Centros de Trabajo que brindarán las capacitaciones, sí ocurre en días específicos.

Si estás inscrito al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, o lo estás haciendo, y quieres capacitarte durante 2026, pon atención, porque la siguiente fecha de vinculación (y última del presente año) es el 1 de diciembre de 2025.

La próxima vinculación de Jóvenes Construyendo el Futuro es el 1 de diciembre de 2025

Normalmente, la vinculación se abre de manera bimestral, así que, si no logras registrarte en algún centro de trabajo pronto, podrás hacerlo hasta el 1 de febrero de 2026. Por ello, es importante que te apresures y dejes tu inscripción lista.

Plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro. ı Foto: Gobierno de México.

¿Cómo registrarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro es gratuito y se realiza a través de la Plataforma Digital oficial. El proceso general es el siguiente:

Registro Inicial (Generar Folio):

Ingresa a la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Completa el formulario con tus datos (CURP, correo, teléfono, etc.).

Declara bajo protesta de decir verdad que no estudias y no trabajas.

Genera un folio y recibirás un usuario y contraseña en tu correo.

Completar Perfil y Documentación:

Accede a la plataforma con tu usuario y contraseña.

Carga los documentos solicitados (Identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio, fotografía).

Llena un cuestionario con información sobre tus intereses y escolaridad.

Vinculación:

Una vez que el programa abre periodos de vinculación (se publican en las redes sociales y canales oficiales), puedes buscar y postularte a los Centros de Trabajo disponibles en tu zona y área de interés.

Contacta al Centro de Trabajo para una entrevista.

Inicio de Capacitación:

Si el Centro de Trabajo te acepta, se notifica la fecha de inicio de la capacitación.

A partir de ese momento, el tutor en el Centro de Trabajo será tu guía y recibirás la beca mensual.

