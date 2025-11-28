Reconocen a funcionarios por apoyo ante inundaciones

La Presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este miércoles la ceremonia de reconocimiento a 455 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN) y servidores de la nación que participaron en las labores de auxilio a la población afectada por las lluvias que impactaron a Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

En el Centro Estratégico Militar de Acopio en Santa Lucía, Estado de México, la mandataria agradeció el trabajo coordinado entre las instituciones federales y los tres niveles de gobierno para atender la emergencia.

El Dato: La emergencia en La Huasteca dejó al menos 83 muertos y más de 104 mil viviendas afectadas, de las cuales 18 mil 302 fueron declaradas con pérdida total.

Los reconocimientos fueron entregados a 120 elementos del Ejército, 30 de la Fuerza Aérea, 120 de la GN, 120 de la Semar y 65 a servidores públicos civiles.

La mandataria subrayó que soldados, marinos, pilotos, brigadistas, camineros y servidores de la nación fueron “la primera mano extendida”, destacando su disciplina, valor y humanidad durante la atención de la emergencia.

Sheinbaum Pardo afirmó que estas acciones reflejan “la fuerza del corazón y la solidaridad del pueblo de México” y pidió no minimizar nunca la labor de quienes sirven a la nación: “Son el rostro de México en la emergencia y la mano firme en la reconstrucción”.

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, informó que, para atender la emergencia, la dependencia y la Fuerza Aérea desplegaron un operativo histórico con tres puestos de mando móviles, más de nueve mil efectivos, 146 vehículos, 57 unidades de maquinaria pesada, 23 aeronaves, 11 embarcaciones, cinco células de intendencia, cuatro cocinas comunitarias y seis plantas potabilizadoras, además de cien células de sanidad, y un puente aéreo con mil 557 operaciones para transportar más de 494 toneladas de insumos.

Destacó que, con estos recursos y en coordinación con los gobiernos federal, estatales y municipales, se entregaron 446 mil 259 despensas, 28 mil 237 cobijas, 821 mil 500 litros de agua potable y 742 mil 391 litros de agua embotellada, además de realizar la evacuación aérea de 510 personas y el traslado de 11 mil 128 personas a 90 albergues. También se despejaron 372 mil 471 metros lineales de vialidades, se retiraron mil 514 árboles y se efectuó el desazolve de seis mil 163 viviendas y 72 escuelas.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, destacó la participación con el Plan Marina, que permitió realizar 86 evacuaciones aéreas, nueve mil 641 traslados a albergues, 14 mil 722 evacuaciones terrestres, 28 mil 493 atenciones médicas, así como el despeje de 766 vías, el retiro de seis mil 902 árboles y la remoción de 180 mil 273 metros cúbicos de lodo y escombros.