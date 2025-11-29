Alistan acciones para seguridad en las carreteras

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México se comprometió con cámaras y asociaciones del autotransporte a reforzar las acciones y la coordinación para “avanzar hacia carreteras más seguras”, luego de que transportistas se manifestaron durante la última semana con bloqueos a carreteras, aduanas y casetas para exigir atención a sus demandas, entre ellas seguridad.

En una reunión privada, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, señaló que se están robusteciendo las áreas de inteligencia e investigación dentro de la dependencia y que se dará seguimiento a las carpetas de investigación por robo al autotransporte que se encuentran en distintas delegaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), a fin de fortalecer la cooperación institucional en esta materia.

El Dato: se prevé que la discusión del dictamen de la Ley de Aguas en el pleno de la Cámara de Diputados se realice la próxima semana.

Agregó que en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se atenderán las peticiones que los representantes de los transportistas plantearon para mejorar la seguridad en carreteras del país y evitar extorsiones. Adelantó que se programarán encuentros subsecuentes y que se invitará a autoridades estatales y municipales para reforzar la coordinación y dar seguimiento puntual a los acuerdos.

En su participación, el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, presentó los avances en el combate al robo en carreteras. Detalló que entre 2018 y 2025 este delito registró una reducción del 54 por ciento.

Explicó que, tras un análisis de incidencia delictiva, se identificaron 12 estados y 22 tramos carreteros con mayor riesgo, lo que permitió diseñar una estrategia integral con corredores seguros, acompañamiento de caravanas, monitoreo del transporte de carga y despliegues operativos apoyados en tecnología.

El subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, reconoció la importancia del gremio transportista para la economía nacional, y señaló que el Gobierno de México trabaja en soluciones estructurales para su seguridad.

Antes, durante la conferencia de prensa mañanera, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, afirmó que en el conflicto con agricultores y transportistas que durante la semana tomaron carreteras y autopistas en los estados del país “ya está de salida”.

“Ya estamos de salida de este conflicto. Acabaron ayer mismo (jueves) los bloqueos, creo que quedaba uno en Chihuahua, pero ya. Vamos a seguir en la atención de las demandas que tienen las organizaciones”, expresó la funcionaria.

Detalló que el acuerdo con transportistas y agricultores incluye programas de apoyo para agricultores, los cuales se darán directamente a los beneficiarios de los programas, en cada uno de los estados, no a las organizaciones.

Adicionalmente dijo que La nueva Ley General de Aguas fue otro de los temas que se trató y se instaló una mesa de diálogo en la Cámara de Diputados, donde ya se atienden las observaciones y dudas de los agricultores.

Otro tema fue el de la seguridad en carreteras, en el que las autoridades acordaron seguir con la atención de las demandas, tanto de los transportistas como de los agricultores.