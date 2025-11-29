CSP saluda vuelta del GIEI en el caso de Ayotzinapa

La Presidenta Claudia Sheinbaum señaló que recientemente ha habido detenciones importantes relacionadas con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa y que, el pasado jueves, se planteó a los padres de los estudiantes, el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para apoyar en el esclarecimiento de los hechos.

Los padres de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa insistieron ayer en la conveniencia de que los exintegrantes del GIEI retornen a México para apoyar en las investigaciones del caso, informó el abogado de los padres, Isidoro Vicario.

En medio de la controversia por la salida del fiscal general Alejandro Gertz, quien deja el cargo con algunos casos de alto impacto sin resolver, como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en 2014, Claudia Sheinbaum celebró los avances en la investigación y dijo que ha aceptado la petición de los familiares de las víctimas para rearmar un grupo de investigadores internacionales independientes que esté conformado por exmiembros del GIEI.

La Presidenta aclaró que sólo se buscará que algunos exintegrantes del GIEI se reincorporen al caso Ayotzinapa y aseguró que hay avances en el caso, “no como quisiéramos”, entre los cuales mencionó 10 detenciones recientes relacionadas al caso y nuevos lugares de búsqueda y explicó que más detalles e identidad de los detenidos se darán a conocer hasta que llegue el nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal.