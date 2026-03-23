GIEI nunca cerró investigación de funerarias en caso Ayotzinapa; FGR no profundizó: Buitrago

El Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) nunca cerró ni descartó de sus investigaciones para dar con el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa a las funerarias y crematorios de Iguala, Guerrero, como lo aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo Ángela Buitrago Ruiz, exintegrante de dicha agrupación.

En entrevista con Al Mediodía con Javier Solórzano, para La Razón, la jurista colombiana calificó como “graves” las declaraciones hechas por la mandataria mexicana durante su conferencia de prensa de este 23 de marzo, en la que acusó al GIEI de haber desechado averiguaciones a funerarias como El Ángel, ubicada en Iguala, donde se hallaron restos que datan del 2014, año en el que ocurrió la desaparición de los 43 normalistas.

Al recordar los primeros informes del GIEI, aseguró que el grupo sí enmarcó la necesidad de investigar los hornos de cremación públicos y privados .

“Desde el primer informe del año 2015, el GIEI recomendó que se deberían buscar todos los lugares que tuvieran hornos crematorios públicos o privados, funerarias y demás. En el 2016 insiste; en el 2022 toma la línea completa, pide que se ingrese a estos sitios, toda esa información está. Desde ese punto de vista, cuando salimos en junio del 2023, se sigue con esa línea. El GIEI nunca cerró esa línea, el GIEI abrió esa línea” Ángela Buitrago Ruiz, exintegrante del GIEI



FGR no profundizó en líneas de investigación

Buitrago Ruiz sostuvo que la Fiscalía General de la República (FGR) no profundizó algunas líneas de la investigación. “Y yo creo que aquí más que discutir el tema de si es una línea o no es una línea, es necesario que se siga sabiendo que efectivamente hay líneas que nunca se profundizaron por la fiscalía en su momento, cuando nosotros llegamos en el 2014, 2015 y 2016, y que posteriormente tuvieron que reabrirse a partir del 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023”, declaró.

En este contexto, consideró que Sheinbaum podría estar desinformada o confundida entre este crematorio y los señalamientos que en su momento se hicieron respecto al basurero en Cocula, donde, recordó, el GIEI se pronunció para afirmar que los restos de los estudiantes no pudieron haber sido incinerados ahí.

“ El GEI nunca cerró esa línea, el GIEI abrió esa línea . Yo creo que la Presidenta puede estar confundida por el tema del basurero de Cocula, que sí el GIEI hizo pronunciamiento expreso de que no podían haber sido incinerados en el basurero de Cocula. El GIEI, desde el día 1 hasta cuando sale el 2023 de junio y yo te lo digo como investigadora hasta hoy, estoy convencida que la línea de investigación de las funerarias que tenían toda la información en el expediente, porque se recapturó absolutamente todos esos elementos” explicó.

“No pueden decir que es una nueva línea”, dice Ángela Buitrago sobre funerarias

Comentó que, más allá de revirar a la acusación hecha por la Presidenta, lo que se busca evitar es que se presente este hallazgo como si fuera una nueva línea de investigación , pero más aún, que esta vez sí se profundice.

“A mí me duele mucho volver a reiterar estos temas, son muy duros para los padres, yo lo hago en claridad de la investigación, pero sobre todo que no pueden decir que es una nueva línea cuando es una línea que viene de atrás y lo más importante es que se siga profundizando en la línea”, dijo.

Sin embargo, insistió en calificar las declaraciones de Sheinbaum como graves, por hacerlas públicas y a sabiendas de la sensibilidad del tema.

“Cuando tenemos tan claro que están los informes, cuando tenemos tan claro que están en las peticiones que hace el GIEI, pero sobre todo que fue una línea que surgió de la investigación del GIEI, a mí me parece que está mal informada. Y me parece grave que la Presidenta diga en plaza pública algo que no se consuela con la realidad. Entonces, eso sí me preocupa porque o le están diciendo algo que no es o la están desinformando y eso es grave, mucho más grave” Ángela Buitrago Ruiz, exintegrante del GIEI



Agregó que otros puntos inconsistentes son los informes entregados por el Ejército, al hallar secuencias inconclusas de las intercepciones realizadas a las líneas telefónicas del grupo criminal Guerreros Unidos, vinculado a la desaparición de los estudiantes, señalamiento que en su momento se le hizo saber al expresidente Andrés Manuel López Obrador y al exsubsecretario Alejandro Encinas Rodríguez.

“Cuando yo veo que hay una cantidad de transcripciones de interceptaciones a teléfonos del grupo de en ese entonces Guerreros Unidos y que no son digamos secuenciales y que falta información y los originales nunca los dieron, pues falta información. Eso no tiene mayor discusión y eso es lo que hemos dicho siempre porque es la verificación hoy por un juez mexicano que ha verificado que falta información", comentó.

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cehr