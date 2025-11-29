Sheinbaum entrega, en Quintana Roo, 225 viviendas nuevas, 497 liberaciones de hipoteca y 193 escrituras

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo saluda a los beneficiarios durante la ceremonia de entrega de viviendas en Playa del Carmen.

En Playa del Carmen, Quintana Roo, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la entrega de 225 viviendas nuevas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), como parte del programa Vivienda para el Bienestar, además de 497 liberaciones de hipoteca del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (Fovissste) y 193 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

La Gobernadora Mara Lezama Espinosa acompaña a la Presidenta durante el anuncio del incremento en la meta de construcción de vivienda en Quintana Roo. ı Foto: Presidencia

“Me comprometí a que íbamos a ser un gobierno cercano al pueblo y aquí estamos con ustedes, nunca nos vamos a divorciar del pueblo de México, somos uno solo, gobierno y pueblo. Y me comprometí, nos comprometimos todo el equipo, a que íbamos a construir un millón 200 mil viviendas en el sexenio para quien menos tiene, para quien gane entre uno y dos salarios mínimos y hoy estamos entregando vivienda para Playa del Carmen”, informó.

Ciudadanos de Quintana Roo celebran la entrega de escrituras y la liberación de sus hipotecas por parte de las autoridades federales. ı Foto: Presidencia

Destacó que la meta de su gobierno es la reestructuración de 5 millones de créditos que resultaron impagables debido al esquema de financiamiento que se promovió en la época neoliberal, que le quitaban al pueblo para darle a unos cuantos. Mientras que la Cuarta Transformación gobierna en beneficio del pueblo y a la fecha, suman más de 2 millones de créditos reestructurados, con quitas y descuentos que llegan hasta la totalidad del adeudo.

Expuso el caso de Cecilia, una de las beneficiadas en Playa del Carmen, quien con esta nueva vivienda del Infonavit pagará solo mil 900 pesos mensuales y ya no los más de 8 mil pesos que erogaba en renta; así como Hilda Patricia Ávila, quien solicitó un crédito en Infonavit por 81 mil 699 pesos, había pagado 311 mil 274 pesos y aun así debía un millón 684 mil pesos que hoy le fueron condonados y se le entregó su escritura.

Recordó que el próximo 6 de diciembre el pueblo de México celebrará siete años de la Cuarta Transformación en el Zócalo de la Ciudad de México y aseguró que en el Segundo Piso se va a seguir cumpliendo con el mandato de las y los mexicanos.

El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destacó que en Quintana Roo se incrementó la meta sexenal para la construcción de vivienda de 11 mil a 64 mil nuevos hogares, de las cuales ya se construyeron 13 mil casas y estimó que en 2026 se alcance la meta prevista hasta 2030. Además, dijo, 54 mil familias de este estado ya recibieron beneficios como reducción de tasa de interés, quitas y descuentos en sus créditos hipotecarios y se espera que en lo que resta del año se sumen 134 mil derechohabientes más.

La Presidenta Claudia Sheinbaum entrega las llaves de una de las 225 nuevas viviendas del programa Vivienda para el Bienestar en Playa del Carmen. ı Foto: Presidencia

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel, destacó un avance del 90 por ciento en la meta de Vivienda para el Bienestar para este año, con la construcción de 300 mil nuevas casas y anunció que ya están las condiciones para construir 200 mil más; sumado a la entrega de 200 mil escrituras y 372 mil apoyos de crédito para el mejoramiento de vivienda.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, puntualizó que las 225 viviendas entregadas hoy son las primeras de 992 casas que forman parte del desarrollo Edén Bienestar en Playa del Carmen, construidas para las y los trabajadores que hoy son el motor económico del estado, por lo que agradeció a la Presidenta el apoyo para garantizar el acceso a este derecho y reducir créditos que resultaban impagables para las y los derechohabientes.

