...Y realiza sus primeros cambios en AIC y FEMDO





Ernestina Godoy comenzó a reconfigurar la estructura de la Fiscalía General de la República (FGR). Este viernes formalizó el nombramiento de Héctor Elizalde Mora como titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en lo que representa su primer movimiento de fondo desde que asumió el despacho tras la salida de Alejandro Gertz Manero.

También colocó a César Oliveros Aparicio al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y designó a Laura Ángeles Gómez como nueva titular de la Oficialía Mayor.

Elizalde Mora llega a la AIC, que es uno de los órganos fundamentales de la FGR, al contar con más de 20 años de experiencia en corporaciones policiales y de investigación.

Destacó como encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tras el atentado contra Omar García Harfuch en junio de 2020.

También dirigió la Policía de Investigación capitalina y ocupó la subsecretaría en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, lo que le otorga conocimiento directo del trabajo de inteligencia y campo que ahora encabezará a nivel nacional.

Su incorporación desplaza a Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez y recae sobre una de las áreas más estratégicas de la Fiscalía: la AIC funciona como brazo técnico-científico y de inteligencia en las investigaciones más complejas del país, aquellas que involucran delincuencia organizada, corrupción de alto nivel y delitos de impacto nacional.

Ángeles Gómez ha trabajado junto a Godoy durante 25 años. Su experiencia incluye haber sido coordinadora general de Administración de la Fiscalía de la Ciudad de México.

Por su parte, Oliveros Aparicio llega a la FEMDO con un perfil robusto en delitos de alto impacto. Su trayectoria abarca desde fiscal en Tabasco hasta coordinador de investigaciones en la CDMX, donde trabajó bajo la dirección de Godoy.

Posteriormente ocupó cargos en la Secretaría de Seguridad federal, donde se especializó en robo de hidrocarburos y se vinculó forjó con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

Los tres relevos configuran el primer bloque de ajustes en la dependencia federal y reflejan la intención de imprimir un sello propio a la gestión provisional.