Confirman tercer caso de gusano barrenador en Nuevo León; riesgo sigue bajo control, aseguran autoridades

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural confirmó que el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) atendió un tercer caso de gusano barrenador del ganado (GBG) en Nuevo León, ahora detectado en un corral de engorda en el municipio de Montemorelos.

El caso fue identificado en una hembra bovina proveniente del sur de Veracruz. De acuerdo con Senasica, la infestación ocurrió antes del ingreso del animal al estado, por lo que no representa un brote local.

Tras activar el protocolo de emergencia, personal oficial inspeccionó el lote, aplicó tratamientos y tomó muestras para telediagnóstico; no se encontraron otros animales afectados.

Pese a tratarse del tercer caso registrado en la entidad, el organismo federal concluyó que el riesgo de establecimiento del parásito en Nuevo León es mínimo, debido a que:

La infestación se originó fuera del estado

La región cuenta con un polígono activo de liberación de mosca estéril que bloquea la reproducción del insecto

Se aplicaron acciones inmediatas de limpieza, tratamientos larvicidas, baños e inspecciones que reducen la posibilidad de diseminación

Las condiciones climáticas locales no favorecen la supervivencia del gusano barrenador

Como parte del reforzamiento, Senasica desplegó personal especializado que realizará rastreo epidemiológico y búsqueda activa de posibles casos en un radio de 20 kilómetros, así como capacitación a productores e instalación de más trampas en puntos estratégicos. También se acordó con APHIS-USDA intensificar la liberación de mosca estéril en la región.

Adicionalmente, y ante la recurrencia de casos vinculados con movilización de ganado desde zonas afectadas, se anunció la suspensión temporal del ingreso de ganado procedente de esas regiones hacia Nuevo León, hasta que se concluya la investigación epidemiológica.

