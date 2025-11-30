Estados Unidos ‘felicita’ a México por abatir a Pedro Inzunza, ‘Pichón’, y por operaciones contra cárteles

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México “felicitó” a autoridades federales por la “exitosa operación” en la que fue abatido Pedro Inzunza Coronel, alias “Pichón”, líder de una célula delictiva vinculada con Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

A través de la red social X, el diplomático también destacó la detención de otros dos presuntos narcotraficantes, identificados como Adelemo “N” y Miguel “N”, así como el aseguramiento de inmuebles, laboratorios, armas, drogas y precursores químicos durante el operativo en el estado de Sinaloa.

Johnson recordó que Pedro Inzunza Coronel era buscado en Estados Unidos, donde el pasado 13 de mayo fue acusado, junto a su padre, Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario”, de narcoterrorismo, lavado de dinero y de producir y traficar fentanilo como líderes de la Organización Beltrán Leyva.

Además, “Pichón” tenía una solicitud de extradición por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de California por asociación delictuosa para la importación y distribución de fentanilo y cocaína, informó este domingo el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

En una operación encabezada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx mediante labores de investigación. Se ubicaron inmuebles y laboratorios donde se aseguraron, armas, vehículos, drogas, precursores químicos, se detuvieron a dos operadores de esta célula delictiva y al agredir al… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 30, 2025

En México, añadió el embajador Ronald Johnson, el capo era investigado por “múltiples delitos”, entre ellos, dijo, homicidio, secuestro, tortura y cobro violento de deudas relacionadas con el narcotráfico.

“Estos resultados reflejan lo que nuestras naciones pueden lograr cuando trabajan juntas contra quienes representan una amenaza para nuestros ciudadanos. ¡La justicia prevalecerá!“, afirmó.

Johnson recordó otras operaciones internacionales contra cárteles mexicanos, como el desmantelamiento de una “oficina” en España del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), responsable de introducir y distribuir cocaína y metanfetamina en Europa.

Felicidades al @GabSeguridadMX por su exitosa operación en Michoacán contra el Cártel de Sinaloa. Pedro “N” (Pichón) fue abatido y otros dos integrantes del cártel fueron detenidos en una operación de gran escala encabezada por @SEMAR_mx, en la que se aseguraron narcóticos,… pic.twitter.com/K7qQI9WRoX — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) December 1, 2025

