Aguinaldo 2025: ¿Hasta cuando se paga en diciembre?

El aguinaldo es una prestación económica para las y los trabajadores que se encuentra establecida en el Artículo 87 de la Ley Federal del Tranbajo (LFT), por lo que durante la temporada decembrina estos pueden contar con un ingreso adicional.

El monto de esta prestación corresponde mínimo a 15 días del salario que percibe la o el trabajador, y en caso de no recibir un aguinaldo, las personas trabajadoras pueden emitir un reclamo hasta por un plazo de un año.

Esta prestación es otorgada a las y los trabajadores sin importar si estos aún no han laborado por un año en su trabajo actual, ya que este pago se calcula conforme el tiempo que se han prestado servicios.

Como calcular el ISR del aguinaldo ı Foto: Especial

¿Hasta cuando se recibe el pago del aguinaldo en diciembre?

De acuerdo con la LFT, los empleadores tienen hasta el 20 de diciembre para otorgar el pago correspondiente al aguinaldo a sus trabajadores y trabajadoras, y en caso de que estos no reciban el aguinaldo, pueden emitir una queja.

La Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET) es la encargada de orientar a las y los trabajadores que requieran aclarar alguna duda o que requieran representación juridica en este tipo de casos, y los servicios que brinda la dependencia son gratuitos.

El pago correspondiente al aguinaldo debe otorgarse en una sola exhibición, y se establece como fecha límite el 20 de diciembre, y únicamente para las y los trabajadores de gobierno se establece como fecha inicial para recibir esta prestación el 10 de noviembre.

Impuestos aplicados al aguinaldo

Las y los trabajadores que reciban aguinaldo podrían tener un cobro de impuestos por parte del Sistema de Administración Tributaria (SAT), y este Impuesto Sobre la Renta (ISR) depende del monto del aguinaldo que se perciba.

En algunos casos el ISR aplicado no sólo toma en cuenta el aguinaldo, pues algunos trabajadores reciben esta prestación en conjunto con el pago correspondiente a su mensualidad o a su quincena.

El ISR que será aplicado en el aguinaldo únicamente contemplará una parte de este, pues en caso de recibir un ingreso mensual mayor a 7 mil 467 pesos, que era el salario mínimo en 2024, las y los trabajadores tendrán un descuento de impuestos.

Impuesto que aplica el SAT al aguinaldo ı Foto: Especial

En caso de recibir un aguinaldo igual o menor a 3 mil 439.46 pesos, este no tendrá un ISR, mientras que si se reibe un monto mayor al valor actual de la Unidad de Medida Actualizada (UMA), se aplicará un ISR a la cantidad restante.

Esto quiere decir que si se recibe un aguinaldo de 5 mil pesos, a este se le restan los 3 mil 439.46 pesos de la UMA, y el valor que se obtenga será al que se le aplicará un ISR.