Se aproximan las fechas decembrinas y con estas también la llegada del aguinaldo para las y los trabajadores, pero recientemente ha surgido la duda sobre el impuesto que quita el SAT a esa prestación.

El aguinaldo es una prestación establecida en la Ley Federal del Trabajo como un derecho anual de las y los trabajadores, y dicha prestación debe ser pagada por los empleadores antes del 20 de diciembre.

De acuerdo con esta ley, el monto mínimo que deben depositar los empleadores a sus empleados de aguinaldo corresponde a 15 días de salario, pero este monto solo aplica en caso de que los empleados lleven al menos un año continuo trabajando en la empresa.

¿Se aplica ISR a todo el aguinaldo?

El cobro del impuesto del aguinaldo que hace el Sistema de Administración Tributaria (SAT) corresponde al monto de tu ingreso mensual bruto, esto quiere decir que el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) del aguinaldo puede depender de tu sueldo mensual.

En algunos casos el ISR aplicado al aguinaldo no sólo contempla esta prestación, sino que también se considera tu ingreso quincenal, ya que en algunas ocasiones esta prestación es depositada al mismo tiempo que el salario.

En caso de que tu ingreso mensual sea mayor al salario mínimo del 2024, el cual era de 7 mil 467 pesos, el SAT aplica un impuesto al aguinaldo, sin embargo, existe una cantidad de aguinaldo que está exenta de impuestos.

Como calcular el ISR del aguinaldo ı Foto: Especial

¿Cómo calcular el ISR que te van a quitar del aguinaldo?

La cantidad de aguinaldo a la que no se le aplica ISR equivale al valor actual de la Unidad de Medida Actualizada (UMA), que en este momento tiene un valor diario de 113.14 pesos mexicanos, mientras que su valor mensual es de 3 mil 439.46 pesos mexicanos.

Conforme lo anterior, el monto del aguinaldo que queda libre de impuestos es de 3 mil 439.46 pesos, por lo que en caso de recibir un monto mayor a este como aguinaldo entonces se aplicará el ISR

Para poder calcular el ISR que se aplicará a tu aguinaldo primero debes conocer un estimado del aguinaldo que recibirás, y en caso de que este monto estimado sea mayor a una UMA mensual, entonces se aplicará un impuesto.

A la cantidad total que recibas de aguinaldo debes restar 3 mil 439.46 pesos, y el resultado de esta operación es la cantidad de tu aguinaldo a la que se le aplicará el ISR.

En caso de que el aguinaldo que recibas sea equivalente a 3 mil 439.46 pesos o menos, este monto también quedará libre de impuestos, y en caso de recibir un aguinaldo mayor a la UMA mensual, al total se le debe restar el valor de la UMA para saber a qué monto del aguinaldo se le aplicará el ISR.