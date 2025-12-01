Decomisan más de media tonelada de droga ocultas en un tractocamión, en Mazatlán

Decomisan más de media tonelada de droga en un tractocamión que circulaba por el puerto de Mazatlán.

Autoridades federales localizaron y decomisaron un cargamento de más de 600 kilogramos de metanfetamina y otras drogas, que viajaban ocultas en un tractocamión, el cual circulaba por Mazatlán, Sinaloa, hechos por los cuales hay una persona detenida.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que, gracias a la operación, encabezada por la Secretaría de la Marina, más de 15 millones de dosis de droga no llegaron a la población.

En una operación encabezada por @SEMAR_mx, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, se aseguraron más de 600 kg de metanfetamina y otras drogas, ocultas en el doble fondo de un tractocamión.

Posteriormente, a través de un comunicado, la misma dependencia detalló cómo fue el operativo. Abundó que éste se llevó a cabo en el interior del Recinto Portuario de Mazatlán, cuando elementos de la Unidad Naval de Protección Portuaria solicitaron una inspección a un tractocamión.

Así, los elementos de seguridad encontraron, al interior del vehículo de carga, 339 cajas con sustancias similares a la metanfetamina, con un peso aproximado de 605 kilos, así como otros 21 paquetes con sustancias similares a la cocaína, con un peso estimado de 21 kilos.

Por estos hechos, el conductor de la unidad fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

Asimismo, la SSPC detalló que este aseguramiento representa una afectación a la delincuencia organizada de 282 millones 217 mil 536 pesos.

En el operativo participaron, además de la SSPC y la Marina, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

“Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades para fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas”, concluyó la SSPC en su comunicado.

