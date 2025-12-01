Sheinbaum lamenta la muerte de Margarita Molina Ríos, madre de Clara Brugada

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó un mensaje de solidaridad con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, tras el fallecimiento de su madre, Margarita Molina Ríos.

Por medio de redes sociales, Sheinbaum dedicó un breve mensaje para lamentar la pérdida de Brugada.

“Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Conferencia de presidentes en Palacio Nacional México y Singapur firman entendimiento para ampliar relación comercial

Lamento el fallecimiento de la señora Margarita Molina Ríos, madre de la jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM. Mi solidaridad y cariño a Clara, sus familiares y amigos. — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) December 1, 2025

Políticos lamentan el deceso de la madre de Clara Brugada

El Gobierno de la Ciudad de México también expresó su pésame a la mandataria local por el fallecimiento de su madre: “Acompañamos con profundo respeto y solidaridad a su familia en este doloroso momento, deseando que encuentren consuelo, fortaleza y paz”.

Otras voces que se han unido en solidaridad, como el Congreso de la Ciudad de México y la bancada de Morena.

“Expresamos nuestra solidaridad y respeto a su familia en este momento de profunda tristeza. Su legado de amor, fortaleza y entrega permanecerá en la memoria de quienes la conocieron y en quienes hoy honran su vida”, expresó el recinto legislativo.

🕊️ El #CongresoCDMX lamenta profundamente el fallecimiento de la Sra. Margarita Molina Ríos, madre de la Jefa de Gobierno, @ClaraBrugadaM.



Expresamos nuestra solidaridad y respeto a su familia en este momento de profunda tristeza. Su legado de amor, fortaleza y entrega… pic.twitter.com/yiV6KNKxMS — Congreso de la Ciudad de México (@Congreso_CdMex) December 1, 2025

Entre los alcaldes de la capital que han lamentado el fallecimiento están el de Benito Juárez, Luis Mendoza Acevedo; de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, y de Venustiano Carranza, Evelyn Parra Álvarez.

El 23 de octubre de 2023, Brugada Molina compartió en un video una visita a su madre para leerle una columna de opinión de Elena Poniatowska publicada en La Jornada.

“Gracias, Elenita, por expresarte tan bien de mi hija”, comentó Margarita Molina Ríos a la autora La noche de Tlatelolco.

En diciembre de 2023, Brugada compartió una fotografía junto a su madre, a quien describió como su “mayor tesoro”. En la imagen, ambas forman un corazón con las manos.

“Les comparto uno de mis deseos para el Año Nuevo: que todos nuestros adultos mayores disfruten de bienestar y de los cuidados que merecen”, dijo, expresó entonces, cuando era candidata a la Jefatura de Gobierno.

El 10 de mayo de 2024, con motivo del Día de las Madres, compartió esa misma fotografía y recordó su “apoyo incondicional” cuando le compartió su sueño de ser Jefa de Gobierno.

“Siempre me ha alentado para alcanzar mis metas y ahora me verá orgullosa trabajar por nuestra Ciudad y por el bienestar de todas y todos ustedes”, escribió.

¡Feliz Día de las Madres! 🫶🏻💐Mi mamá es el tesoro más grande que tengo. Agradezco a Dios por permitirme disfrutar de su compañía.



Cuando le compartí mi sueño de ser jefa de Gobierno para ayudar a quienes más lo necesitan, su apoyo fue incondicional.



Siempre me ha alentado para… pic.twitter.com/KhO2T7qhuh — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) May 10, 2024

El mismo día, Brugada Molina publicó un video en TikTok y un mensaje en el que agradece la compañía de su madre “en las buenas, en las malas y en las mejores” .

@clarabrugadam Gracias mamá por estar conmigo en cada momento, eres mi vida. Quiero felicitar a todas las mamás por este día tan especial, les mando un fraterno abrazo. Quiero decirles que nuestro gobierno protegerá el bienestar de su familia como lo implementó la Dra. @Claudia Sheinbaum Pardo aquí en la Ciudad. #díadelasmadres #cdmx #fyp #parati ♬ sonido original - Clara Brugada

Con información de Jonathan Castro.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr