Alcalde Luis Mendoza presenta estrategia Blindar BJ 360° para reforzar seguridad en centros comerciales

Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, encabeza la presentación del operativo especial Blindar BJ 360º para la temporada decembrina en centros comerciales.

La alcaldía Benito Juárez, encabezada por el alcalde Luis Mendoza, pone en marcha un amplio operativo de seguridad y protección civil para garantizar que residentes y visitantes disfruten de las fiestas decembrinas con orden, tranquilidad y entornos seguros en tiendas departamentales y centros comerciales de la demarcación.

Por instrucciones del alcalde, Blindar BJ 360° coordina estrechamente con 57 centros comerciales y tiendas de alto aforo, con el objetivo de prevenir contingencias, fortalecer la vigilancia y proteger la integridad física de miles de familias que acuden a realizar sus compras de temporada.

El despliegue de seguridad incluye 40 patrullas de reacción, 8 ambulancias, unidades de rescate y más de 3 mil cámaras de videovigilancia activas. ı Foto: Alcaldía BJ

El alcalde Luis Mendoza afirma que: “en Benito Juárez trabajamos todos los días para que las familias vivan y disfruten en un entorno seguro. La temporada decembrina es una de las más importantes del año y queremos que vecinos y visitantes puedan convivir, comprar y celebrar con tranquilidad. Por eso fortalecimos la coordinación con centros comerciales y comercios de la alcaldía para garantizar orden, prevención y una atención inmediata ante cualquier emergencia. Nuestro compromiso es claro: que Benito Juárez siga siendo la alcaldía más segura de la Ciudad de México.”

El jefe de gabinete, Bernardo Lartigue Contreras, destaca que este operativo coloca a Benito Juárez como referencia en materia de seguridad y protección civil: “Benito Juárez se consolidará como la primera alcaldía en garantizar un modelo integral de seguridad. Para nosotros es fundamental trabajar de la mano con los principales centros comerciales en un esquema 360 grados que abarque casas, escuelas, espacios públicos y zonas comerciales”.

Durante esta temporada, la alcaldía refuerza la presencia y tiempos de respuesta de sus equipos operativos. El despliegue incluye:

40 patrullas de reacción inmediata.

8 ambulancias y unidades de rescate urbano.

Más de 3 mil cámaras de videovigilancia activas.

Operativos permanentes de ordenamiento del comercio en vía pública y limpieza.

Supervisiones de programas internos de protección civil y revisión de instalaciones temporales.

El director de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, Israel Velázquez, presenta el cuadríptico “Modelo de Orden y Seguridad BJ”, donde se detallan los componentes del plan: patrullajes las 24 horas en las 56 colonias; atención diaria de Códigos Águila y Código Escolar en 500 planteles; liberación de espacios públicos; y respuesta inmediata ante emergencias como fugas de gas, incendios, caída de árboles, encharcamientos o accidentes.

Velázquez resalta la eficiencia de la Base Blindar: “El 800 0500 225 es mucho más rápido que el 911; la llamada llega directo a la central de monitoreo y se activa de inmediato la unidad que corresponda. Somos el brazo derecho de la atención a emergencias.”

Autoridades de Benito Juárez coordinan acciones de seguridad y protección civil con representantes de 57 centros comerciales para garantizar entornos seguros. ı Foto: Alcaldía BJ

Por su parte, Liliana Aguilar, directora de Protección Civil de la alcaldía, recuerda a administradores y representantes de centros comerciales que los programas internos deben mantenerse actualizados: “El programa interno de protección civil no es un trámite. Debe revisarse, actualizarse y fortalecerse constantemente para garantizar la seguridad de quienes nos visitan. Queremos que Benito Juárez sea punta de lanza para otras alcaldías y estados del país.”

Durante la reunión “Eventos decembrinos seguros”, realizada en el Salón Blindar, participan representantes de 57 establecimientos, entre ellos: Walmart, Soriana, La Comer, Chedraui, Liverpool, Sears, City Market, Parque Delta, Plaza Universidad, Centro Manacar, WTC y Mítikah, entre muchos otros.

La alcaldía Benito Juárez refrenda su compromiso con la seguridad, la prevención y el orden durante la temporada más concurrida del año, trabaja en coordinación con el sector comercial para que vecinos y visitantes disfruten unas fiestas decembrinas tranquilas y seguras.

