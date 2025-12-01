Variopintas emociones

A más de un morenista, nos comentan, emocionó la reaparición en video del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Como era de esperarse entre los que reaccionaron primero fueron los integrantes de su familia. Por ejemplo, su esposa, Beatriz Gutiérrez, quien señaló: “Un libro en el que empeñó más de un año, trabajando día tras día… Entre otros contenidos, una reivindicación de los pueblos originarios de México, y la grandeza de su cultura, tan mancillada por siglos”. También lo hicieron dirigentes, gobernadores y legisladores de Morena, quienes mostraron respaldo a su liderazgo dentro del movimiento. El senador Gerardo Fernández Noroña, entre otros, celebró la reaparición del tabasqueño y aseguró que “la derecha se va a súper arder”. Layda Sansores, a su estilo afirmó: “Hoy celebramos la voz y la huella de un hombre que sigue alumbrando el camino de nuestro pueblo”. Y hubo otros de pocas palabras como la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, quien escribió en X: “Llorando”. Uf.

