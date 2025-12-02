Balón en la cancha de Palacio

Hay quien cree que está muy cerca el tan esperado primer encuentro entre la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el presidente de EU, Donald Trump, quienes han tenido muchas llamadas telefónicas, pero, hasta ahora, ningún cara a cara. Y es que parece que se van generando las condiciones para que esto ocurra. La mandataria dijo la semana pasada que, a más tardar el próximo miércoles, definirá si acude o no al sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se llevará a cabo en Washington D.C. También había comentado que su asistencia dependería de la confirmación tanto de su par de EU como del primer ministro de Canadá, Mark Carney. Ayer, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt dijo que Trump sí estará ahí, por lo que toca ahora a Sheinbaum decir si se anima a darse una vuelta por el Centro Kennedy, a donde, por cierto, haría una visita de doctora porque acá también tiene agenda apretada el siguiente día, donde encabezará el acto en el Zócalo por el cumpleaños de la 4T. Pendientes.