Diputados aprueban Ley de Ascensos; oposición pide blindar a la Armada del ‘huachicol’

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad en lo general y lo particular el dictamen que reforma la Ley de Ascensos de la Armada de México “con base en los preceptos constitucionales de igualdad sustantiva y no discriminación”.

El dictamen se aprobó con 421 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, por lo que se turnó posteriormente al Senado de la República y con ello la oposición dijo que la ley “debe evitar que marinos se relacionen con el huachicol.”

#ALMOMENTO | Las y los diputados aprobaron el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ascensos de la Armada de México. pic.twitter.com/gBUkItUQ0k — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) December 2, 2025

El diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Torres exigió que “quien haga este trabajo de promoción de los diferentes mandos, se haga también cargo del trabajo y del desempeño que tengan estos mandos”.

“Y esto lo digo porque vivimos y conocimos hace unas semanas el tema de un delito nuevo, que no conocíamos, que es el ‘huachicol’ fiscal, una aportación del narcorégimen de Morena para el mundo”, enfatizó.

El panista recordó que es “un delito que no se conocía y que se estrenó con el “huachicol” fiscal, donde los sobrinos del exsecretario de la Marina, del exsecretario Rafael Ojeda, dos personajes conocidos como Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, hermanos, fueron promovidos durante el pasado sexenio de una manera vertiginosa, y donde ellos, a su vez, también promovían otros mandos para poder crear esta red de ‘huachicol’ fiscal”.

León Zúñiga subió a tribuna donde fundamentó el dictamen como presidente de la Comisión de Marina y aseguró que “este cambio no es menor, porque materializa el mandato del artículo 1 constitucional relativo a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos sin distinciones injustificadas.”

El documento, remitido al Senado para sus efectos constitucionales, sustituye la denominación de Estado Mayor General de la Armada por Jefatura de Operaciones Navales.

Menciona que se considerará de forma excepcional en tiempo de paz, el ascenso de personal militar, que se determinará en la promoción general regulada en el Reglamento de la ley y en el Manual de Normas y Procedimientos de la Comisión Coordinadora correspondiente.

Incorpora el lenguaje incluyente para referirse al personal militar o personal naval. Estipula que el personal naval podrá interponer el recurso de inconformidad en materia de ascensos o su postergación.

En caso de procedencia, el Alto Mando ordenará incluir al personal interesado en el proceso de selección, debiendo realizar las evaluaciones que correspondan, aun si hayan finalizado los periodos previstos.

También, precisa que en el caso de que haya concluido la promoción y derivado del resultado de las evaluaciones se obtenga un lugar con derecho a alguna de las vacantes existentes, la situación de exclusión del concurso de selección para ascenso será considerada como postergación.

Además, plantea que en caso de postergación no se perderá la antigüedad, ni lugar escalafonario correspondiente en el nuevo grado y se retribuirán las diferencias de haberes y percepciones que haya dejado de recibirse.

MSL