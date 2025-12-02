Fortalecen respuesta contra VIH

Los titulares de la Ssa, IMSS y Censida, entre otros, ayer, durante la firma

El secretario de Salud del Gobierno de México, David Kershenobich, encabezó la firma del Acuerdo de Colaboración entre el Sector Salud para el Fortalecimiento de la Respuesta al VIH en México hacia 2026, que agilizará el acceso entre instituciones del sector a medicamentos antirretrovirales, profilaxis preexposición (PrEP) y postexposición (PEP); creará una plataforma digital de registro y seguimiento, así como protocolos para garantizar continuidad en tratamiento. Además de que se implementará una vacunación estratégica contra el virus causante de Mpox.

“México ha tomado la decisión de implementar la vacuna contra Mpox diseñada especialmente para poblaciones con mayor riesgo de adquirir la infección o desarrollar una enfermedad grave. Será una estrategia de vacunación nacional, escalonada, conforme a evidencia científica y estándares internacionales”, dijo.

En el marco del Día Mundial del Sida, señaló que se establecerá un modelo integral que permitirá el intercambio de servicios entre instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar, Pemex, asegurando que cualquier persona, sin importar su adscripción, pueda acceder de forma oportuna y sin barreras a medicamentos antirretrovirales, PEP y PrEP.

El director general del IMSS, Zoé Robledo, anunció cuatro líneas prioritarias de acción: ampliar la oferta de PrEP para llegar a todas las unidades de medicina familiar y hospitales rurales; implementar la estrategia PrEP Plus con esquemas de vacunación y prevención combinada; actualizar modelos epidemiológicos y fortalecer la capacitación del personal.