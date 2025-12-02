Monreal afirma que la Ley de Aguas progresa ‘sin chantajes’ con demandas atendidas

Ante las advertencias de productores agrícolas sobre posibles bloqueos de carreteras y puentes si no se incorporan todas sus demandas en la nueva Ley General de Aguas, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, afirmó que el proceso legislativo no se condicionará a presiones, aunque sí se ha actuado con la mayor voluntad de diálogo, “sin chantajes y con peticiones atendidas.”

“Yo respeto todas las expresiones… Ellos están desesperados, yo los entiendo por que soy de origen campesino y sé la importancia que tiene el agua para la vida rural”, dijo reiterando su rechazo de hablar de chantajes

Sostuvo que han sido atendidas la mayoría de sus inquietudes, resultado de una semana de reuniones y análisis en comisiones.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dio a conocer que con 50 modificaciones que atienden las peticiones de productores.

Asimismo, destacó que el día de mañana la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento discutirá el dictamen a la iniciativa presidencial que expide la Ley General de Aguas, y reforma la Ley de Aguas Nacionales.

Se estará deliberando “temprano”, a fin de incorporarla y subirla al Pleno para su discusión, en el caso que sea necesario, precisó.

Consideró que podría haber más cambios, y “hoy se está trabajando en las comisiones y vamos a ver qué resulta”.

Señaló que se encuentra reunida la Comisión con funcionarios de Conagua y que, aunque ya depende del Poder Legislativo, “siempre mantenemos una relación fructífera y respetuosa con las dependencias del Ejecutivo, cuyas iniciativas les corresponden”.

Enfatizó que el tema del agua y separarlo de la tierra, ya está superado. “Lo que ayer escuché de algunas expresiones ya está superado”, un ejemplo es el caso de los ganaderos, “que querían que no se les excluyera de la concesión del agua, que pudieran compartirse lo agrícola con lo ganadero, ya está resuelto eso en el dictamen”.

Dentro de este mismo marco, dijo, que respecto a las zonas de libre alumbramiento que exigían su regularización, también ya está en los transitorios. La eliminación de la negativa ficta, también. El tema de las herencias, de las propiedades y del volumen de las concesiones, ya está resuelto.

Destacó que la mayor parte está contenida en las 50 modificaciones, pero se sigue trabajando y se sigue escuchando a los productores.

En el tema de las herencias, quedó igual; o sea, el que tenga la propiedad legítima tendrá el derecho de que también en la venta se incluya la concesión del agua.

Monreal Ávila subrayó que en la iniciativa original queda la prohibición al acaparamiento, a la venta del agua, que el agua concesionada se tiene que destinar al fin específico; es decir, si la concesión habla sobre usos agrícolas se tiene que destinar a usos agrícolas, no a usos industriales, ni de desarrollo urbano, ni de vivienda.

Aseguró que una principal característica es la de considerar al agua como un derecho humano y el consumo humano es la prioridad de esta ley. Además, se dan facilidades para el tratamiento de agua y la potabilización del agua.

Ante la posible acción de productores agrícolas de que si no se cumplen o no se incluye todo lo que solicitan en la Ley de Agua van a hacer bloqueos, dijo: “Yo respeto todas las expresiones de los compañeros, yo los he atendido con respeto, toda la semana pasada los atendí”.

Para finalizar, agregó que contemplan dentro de los 50 puntos sus propuestas, “pero ellos están en su libertad de hacer lo que crean conveniente. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por atenderlos con respeto y con dignidad”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL