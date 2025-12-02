Otro hijo del Chapo admite secuestro de El Mayo; también busca acuerdo con EU

Joaquín Guzmán López, alias El Güero, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, declaró ayer su culpabilidad ante una corte federal en Illinois, dentro del proceso donde enfrenta cargos por narcotráfico, crimen organizado y uso de armas de fuego exclusivas de ejército.

La decisión de El Güero coincide con la de su hermano Ovidio Guzmán López, El Ratón, quien hace apenas unos meses también se declaró culpable por cargos de narcotráfico ante una corte de distrito de Illinois, luego de ser extraditado y presentado ante la justicia estadounidense.

Joaquín Guzmán López, alias El Güero, en imagen de archivo. ı Foto: Especial

El Dato: Aunque los cargos contemplan cadena perpetua, los fiscales planean sugerir una sentencia menor si El Güero mantiene colaboración con el Departamento de Justicia.

Este lunes, Guzmán López, señalado por autoridades estadounidenses como integrante de la facción criminal conocida como Los Chapitos, admitió su responsabilidad dentro de una estructura de tráfico de drogas que operaba desde México hacia Estados Unidos y que, según expedientes judiciales, mantenía rutas, operadores, contactos y esquemas financieros diseñados para sostener la exportación de sustancias ilícitas.

De acuerdo con medios estadounidenses, en la audiencia el capo aceptó cargos relacionados con lavado de dinero y actividades ligadas directamente al narcotráfico. Asimismo, reconoció que dirigió operaciones de distribución de drogas mientras encabezaba una fracción del Cártel de Sinaloa en conjunto con su hermano Ovidio Guzmán.

5 mil mdd era la recompensa por Joaquín Guzmán López

La decisión de El Güero estuvo motivada por la posibilidad de alcanzar un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, como su hermano Ovidio Guzmán, quien buscó, bajo este esquema, evitar la cadena perpetua o la pena de muerte, no ser trasladado a un centro penitenciario de máxima seguridad, así como recibir algún tipo de protección para sus familiares directos ante posibles represalias derivadas de su cooperación.

Se prevé que Joaquín Guzmán López colabore con el gobierno de Estados Unidos como parte de su proceso. La jueza del caso, Sharon Johnson Coleman, programó otra audiencia para el 1 de junio del próximo año, fecha en la que se espera una actualización sobre eventuales acuerdos, solicitudes de reducción de pena o precisiones sobre la cooperación del acusado.

15 mil mdd era la recompensa por El Mayo Zambada

TRAICIÓN EN VANO. La prensa estadounidense también señaló que Joaquín Guzmán López reconoció que participó en el secuestro de Ismael El Mayo Zambada, socio histórico de su padre, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares.

De acuerdo con documentos de la audiencia, Guzmán López pidió a El Mayo una reunión para que le ayudara a resolver diferencias en la organización criminal, pero el encuentro fue una emboscada. El Güero y sus hombres —de acuerdo con estos reportes— lo esposaron y lo subieron a una camioneta para trasladarlo en un avión privado hacia Texas; una vez en territorio estadounidense, lo entregaron a las autoridades en junio de 2024, lo que terminó en la detención de ambos.

Los documentos judiciales indican que el hijo de El Chapo “condujo de 10 a 15 minutos hasta una pista de aire donde esperaba un pequeño avión. Los hombres cargaron al individuo A (El Mayo) en la aeronave, que también abordaron Guzmán López y un piloto.

El individuo A estaba atado con cremallera a uno de los asientos. Después de que el avión despegara, Guzmán López preparó una bebida con sedantes, algunos de los cuales bebió él mismo y algunos otros dio”.

El documento de la Corte del Distrito Norte de Illinois aclaró que, aunque Guzmán López realizó esa operación con la esperanza de obtener algún tipo de beneficio legal, las autoridades estadounidenses no solicitaron ni autorizaron dicha acción, por lo que no se otorgará ningún crédito de cooperación por el secuestro.

El texto legal indica: “Guzmán López coordinó y cometió el secuestro del Individuo A (El Mayo Zambada), entre otras razones, con la esperanza de recibir crédito de cooperación del gobierno de los Estados Unidos para él y su hermano.

Sin embargo, Guzmán López reconoce que el gobierno de Estados Unidos no solicitó, indujo, sancionó, aprobó o autorizó el secuestro. Guzmán López reconoce además que, como se discute a continuación, no recibirá crédito de cooperación por el secuestro, ni tampoco lo hará su hermano”.

ADELANTAN CITA. La audiencia de sentencia para Ismael El Mayo Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, será reprogramada un día antes de lo previsto, es decir, para el 12 de enero de 2026, luego de que el juez Brian Cogan moviera la fecha para ese día a las 10:00 horas, en una Corte de Brooklyn, Nueva York.

Zambada García deberá comparecer luego de que el 25 de agosto se declarara culpable de dos cargos relacionados con el crimen organizado.

El motivo de la audiencia no fue especificado, pero se determinó que la defensa del narcotraficante mexicano, encabezada por el abogado Frank Pérez, tendrá que presentar un memorándum de sentencia a más tardar el 29 de diciembre.

Por su parte, la Fiscalía de EU deberá presentar su respuesta antes del 5 de enero de 2026, con la finalidad de que se analicen ambos documentos antes de sentenciar a El Mayo.

Zambada García enfrenta prisión de por vida, debido a que los cargos por crimen organizado implican una pena mandatoria de cadena perpetua y, a decir de su defensa, no ha establecido ningún acuerdo de colaboración con Washington.

En su admisión de culpa a mediados del año, el criminal detalló algunos episodios de su vida como narcotraficante: “Empecé a involucrarme en las drogas ilegales en 1969, cuando tenía 19 años, y planté mariguana por primera vez”, escribió Zambada en una carta.

El capo mexicano admitió varios crímenes, como haber traficado drogas, dirigido legiones de sicarios y haber sobornado a autoridades mexicanas para facilitar su negocio criminal.

“También tenía a mi servicio a un gran número de hombres armados (…) en última instancia todos estaban bajo mi control. Muchos miembros de mi organización también fueron asesinados. (…) pido perdón a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones”, concluyó el capo.

Declaración de Joaquín Guzmán López sobre cómo secuestró a El Mayo, presentada ayer en una corte de Illinois, en Estados Unidos. ı Foto: Especial