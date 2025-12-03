Aguinaldo 2025: qué hacer si no te lo pagan este sábado 20 de diciembre

Ojo, si no recibes tu aguinaldo antes del 20 de diciembre, o ese día, te decimos qué hacer.

El sábado 20 de diciembre es la fecha límite que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT) para que todas y todos los trabajadores formales en México reciban su aguinaldo, equivalente un mínimo de 15 días de salario.

El aguinaldo es una prestación irrenunciable y es obligación del empleador pagarlo en tiempo y forma a quienes hayan cumplido un año completo trabajado.

No obstante, personas trabajadoras no hayan cumplido un año de servicio, o cuya relación laboral termine antes de la fecha de liquidación del aguinaldo, también tienen derecho a recibir la parte proporcional correspondiente al tiempo laborado.

Si para el 20 de diciembre no te han depositado tu aguinaldo, en La Razón te decimos lo que puedes hacer para presentar una queja o denuncia.

¿A dónde acudir si no me pagan el aguinaldo?

Si tu patrón no cumple con lo dispuesto en la LFT, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) brinda orientación, asesoría, conciliación y representación jurídica gratuita para ayudarte a exigir tu aguinaldo.

En la Ciudad de México, las oficinas de la Profedet están ubicadas en José María Vértiz No. 211, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Puedes acceder a la ubicación en Google Maps al hacer clic aquí.

También brindan atención en toda la República a través de procuradores, que puedes ubicar por entidad en el mapa de oficinas de la Profedet, haciendo aquí.

Otros medios de contacto son:

Línea telefónica 079 , del Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales (CISSEL)

Teléfonos 800 717 2942 y 800 911 7877

orientacionprofedet@stps.gob.mx Correo electrónico:

La Profedet puede acompañarte en el proceso para que tu empleador cumpla con el pago del aguinaldo incluso si ya pasó la fecha límite del 20 de diciembre, pues los trabajadores tienen un plazo de un año para solicitarlo.

Si el empleador no paga el aguinaldo puede recibir multas que van desde 50 hasta 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Tomando como referencia el valor de la UMA vigente en 2025, la sanción puede ir desde aproximadamente 5 mil 657 hasta 56 mil 500 pesos pesos por trabajador, si afectan a varios trabajadores.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr