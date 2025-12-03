Claudia: No hay campaña que apague a la 4T

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no habrá campaña que consiga restar presencia al movimiento de la Cuarta Transformación (4T), con relación a los futuros procesos electorales que habrá en el país y ante suposiciones de intervenciones extranjeras.

Durante la conferencia de prensa de ayer se consultó a la mandataria si prevé que para los siguientes comicios en Estados Unidos (EU) se libere al exsecretario de Seguridad federal, Genaro García Luna, sentenciado por delitos vinculados a la delincuencia organizada, como lo hizo esta semana al sacar de prisión al expresidente Orlando Hernández, que también enfrentaba una condena por narcotráfico.

2 Millones de pesos pagó el PAN-CDMX para su estrategia en redes sociales

La Presidenta lo negó al comentar que la ciudadanía en México es consciente y sostuvo que no hay un plan con el que se pueda minimizar el alcance que ha conseguido el movimiento de la transformación.

EL DATO: MORENA acusó al PAN de pagar por la campaña en redes sociales para la organización de la marcha de la Generación Z.

“Aquí el pueblo es muy consciente, esa es la virtud de México. No va a haber campaña, no hay campaña —por más dinero que le metan— que apague a la Cuarta Transformación. No hay campaña que limite al pueblo en México a definir quién es su gobernante. No hay, porque el pueblo está muy consciente, muy consciente, y sabe que hay bienestar”, aunque reconoció que aún hay aspectos que le “falta” desarrollar al movimiento de la 4T.

Al hablar de las acusaciones de censura y represión que la oposición ha adjudicado a su Gobierno, dijo que el debate está entre dos proyectos de nación en donde uno se basa en la acumulación de riqueza: “la otra es, ¿quién es su visión? El dinero, la acumulación, acumular y acumular y acumular riqueza a costa de otros, por cierto. Como decía el (ex)presidente López Obrador que venía de una frase de Hidalgo: ‘su dios es el dinero’”, dijo.

Afirmó que acepta la crítica que hacen hacia ella como Presidenta, a su Gobierno y a las medidas que se aplican, porque para eso se aplica la democracia; sin embargo, marcó su desacuerdo con aquellas afirmaciones que se hacen sin contar con bases que las sustenten, con “mentiras”.

En ese contexto, llamó a analizar los contenidos que se difunden en los espacios informativos: “Hay que estar atentos y también no irse con la finta. Y no dejar ningún espacio para no debatir… Que me critiquen a mí como Presidenta, porque no están de acuerdo conmigo, adelante, bienvenidos, para eso es la democracia… hay una calumnia a una persona, se acusa sin pruebas, se dicen mentiras, se construye una realidad que no existe en las redes sociales, pues eso sí no, para todo hay que tener ética. Ahora, ¿quién lo hace?, pues los conservadores, porque hay mucha hipocresía. Pero hay que estar muy atento a todo lo que se publica y verlo con la realidad, porque la realidad de las redes luego es otra”.

En referencia a las posturas que otros países han tomado respecto a las elecciones en Honduras, ratificó que se esperará al conteo de los resultados finales.

Asimismo, reiteró que su posición es que los habitantes son los únicos en quienes recae la decisión elegir quién los gobierna: “Nosotros, nuestra posición siempre es la autodeterminación de los pueblos, que sólo el pueblo decida en cualquier país. Esa es la democracia, el poder del pueblo. Entonces, nuestro llamado siempre es a la autodeterminación de los pueblos. Vamos a esperar ahora que termine el conteo y ya poder tomar una posición”.