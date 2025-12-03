Coordinan acciones de seguridad Rocha y ediles

BAJO UN FORMATO regional, ayer se realizó sesión de la Mesa de la Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz, encabezada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en el Noveno Batallón de la Guardia Nacional en Guasave.

A este encuentro para revisar las estrategias de seguridad y tomar decisiones de manera coordinada entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, asistieron los presidentes municipales de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya; Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez; Juan José Ríos, Evangelina Llanes Carreón, y Sinaloa, Rolando Mercado.

También, Yeraldine Bonilla Valverde, secretaria general de Gobierno; Claudia Zulema Sánchez Kondo, fiscal del estado; Roy Navarrete Cuevas, director del Instituto Estatal de Protección Civil; José Francisco González Hernández, coronel de la Guardia Nacional de Estado Mayor, en representación del coordinador estatal de la corporación en Sinaloa, así como representantes de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.