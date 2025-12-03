Ernestina Godoy rinde protesta como titular de la FGR tras designación en el Senado

Ernestina Godoy rindió protesta como titular de la FGR ante el Senado.

Con 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos, Ernestina Godoy Ramos fue designada este miércoles como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), apenas seis días después de la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Godoy, quien hasta el pasado 27 de noviembre se desempeñó como consejera jurídica del Ejecutivo Federal, recibió la constancia de nombramiento de manos de la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, mientras la mayoría legislativa del bloque de la Cuarta Transformación coreaba la consigna “¡la fiscal, la fiscal!”.

“No fabricaremos culpables”, asegura Godoy

Más temprano, ante señalamientos de la oposición, Ernestina Godoy defendió su visión de una fiscalía independiente y profesional: “La coordinación no implica subordinación. No fabricaremos culpables y no habrá persecución política. Tampoco habrá impunidad”.

Afirmó que el reto central es enfrentar la delincuencia organizada y la criminalidad con inteligencia institucional, investigación científica y una fiscalía que “piense y actúe con visión estratégica”.

“Un país que enfrenta delincuencia de alto nivel necesita una fiscalía que investigue no sólo a las personas, sino a la ruta del dinero” Ernestina Godoy, nueva titular de la FGR



Godoy llamó a construir una FGR “a la altura de los tiempos”, con coordinación permanente con fiscalías locales, comisiones de búsqueda y organismos de derechos humanos. Prometió una fiscalía de puertas abiertas, con visión humanista y “cero tolerancia a la tortura”.

¿Quién es Ernestina Godoy?

Ernestina Godoy Ramos fue consejera jurídica del Ejecutivo Federal hasta el pasado 27 de noviembre, cuando asumió como encargada de despachó de la FGR tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

Es abogada y servidora pública. Fungió como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) del 10 de enero de 2020 al 9 de enero de 2024 y fue una de las fundadoras de Morena.

Es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); además, ha fundado y formado parte de organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Convergencia de Organismos Civiles por la Democracia y Alianza Cívica.

Ernestina Godoy Ramos fue consejera jurídica del Ejecutivo Federal. ı Foto: Cuartoscuro

De 2009 a 2012 se desempeñó como directora de Desarrollo Delegacional en Iztapalapa. Antes ocupó la coordinación de Asuntos Jurídicos en la Procuraduría Social del entonces Distrito Federal y, de 2000 a 2008, fue directora General Jurídica y de Estudios Legislativos en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales .

Además, fue diputada local en la VI Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y diputada federal en la LXIII Legislatura. Más tarde, integró la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, donde fue presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinó el Grupo Parlamentario de Morena.

