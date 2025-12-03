EU revoca visas a directivos de empresa de transporte en México por facilitar traslado de migrantes

Departamento de Estado informó el retiro de visas a directivos de empresa de transporte.

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de restricciones de visa a ejecutivos y altos funcionarios de una empresa de transporte con sede en México, a quienes acusa de proporcionar servicios de viaje a personas migrantes que buscan cruzar de manera irregular la frontera hacia el vecino país.

De acuerdo con el Departamento de Estado (DOS, por su sigla en inglés), estas medidas se aplican a individuos que “proporcionan servicios de viaje diseñados para facilitar el traslado irregular hacia Estados Unidos”, y abarcan tanto la revocación de visas vigentes como la negativa a emitir nuevas . La sanción también puede extenderse a familiares inmediatos de los señalados.

La agencia estadounidense no reveló el nombre de la empresa mexicana ni a cuántas personas revocó visas, pero afirmó que los servicios de transporte forman parte de rutas empleadas por redes de tráfico de personas , lo que contribuye a que migrantes sean movilizados hacia la frontera norte.

“El tráfico de migrantes pone en peligro vidas y socava el orden legal en nuestra frontera”, indicó en un comunicado el Departamento de Estado al justificar la política.

El gobierno estadounidense aseguró que continuará empleando restricciones de visa para sancionar a individuos o empresas que faciliten directa o indirectamente el movimiento irregular de personas.

Las autoridades estadounidenses reiteraron que buscan frenar el flujo migratorio irregular mediante acciones coordinadas con gobiernos de la región. Aseguraron que “el Departamento garantizará que quienes se beneficien de la inmigración ilegal enfrenten consecuencias, y lucharemos enérgicamente contra las redes de contrabando para proteger nuestras fronteras”.

cehr