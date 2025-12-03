Inhabilitan 7 tomas de huachicol

EJÉRCITO y GN al custodiar, ayer, uno de los vehículos asegurados en Michoacán.

Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que fueron inhabilitadas siete tomas clandestinas de hidrocarburos y cinco personas fueron detenidas.

Elementos de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía del estado y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal, detallaron que, además de las tomas inhabilitadas y las detenciones, en estos operativos se les aseguraron un arma de fuego y cinco vehículos.

53 Kilos de explosivos fueron asegurados en operativos del Plan Michoacán

Las intervenciones incluyeron patrullajes y recorridos en huertas de aguacate de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero y Zitácuaro, así como visitas a empacadoras e industrias cítricas de la región, con el objetivo de brindar seguridad y confianza a los pobladores de la entidad.

En un comunicado conjunto, las autoridades presentaron un balance de las acciones realizadas entre el 10 de noviembre y el 1 de diciembre de 2025, como parte de la estrategia de seguridad en el estado. Los resultados reportados incluyen la detención de 147 personas a quienes se les aseguraron 60 armas de fuego, junto con seis mil 954 cartuchos y 365 cargadores.

Además de 121 vehículos asegurados, 89 artefactos explosivos y 53 kilos de material explosivo decomisado. También la incautación de 426 kilos de metanfetamina y 18.7 kilos de marihuana.

Destaca el decomiso de 28 mil 800 litros y siete mil 300 kilos de sustancias químicas, presuntamente utilizadas para la elaboración de droga sintética y nueve campamentos inhabilitados en distintos municipios de la entidad.

Con estas medidas, el Gabinete de Seguridad refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades locales a favor de la población de Michoacán, para fortalecer la seguridad y la paz en la entidad.