Ya es diciembre y el Monte sigue en huelga

Las predicciones sostienen que habrá una difícil Navidad con el Monte de Piedad cerrado, justo en fechas en las que se reporta un aumento de clientes en la institución de beneficencia, que ha sacado de apuros a los mexicanos por siglos. Ayer, la institución de empeños llegó a su segundo mes con casi dos mil trabajadores en paro. Nos dicen que esto puede ir para largo, pues, aunque los empleados sindicalizados están sufriendo por la falta de pago, no cederán ni un centímetro hasta que alguien les responda, ya que, afirman, el año pasado, cuando también hicieron huelga, llegaron a acuerdos que nunca se cumplieron, de modo que la paralización puede no sólo afectar la solvencia de muchos para las fiestas decembrinas sino las complicaciones económicas que llegan después, con la resaca de la cuesta de enero.