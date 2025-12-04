Con billete, Lotenal celebra el 30 aniversario del SNSP

Con la emisión de un billete especial, la Lotería Nacional (Lotenal) y el Gobierno federal conmemoran los 30 años del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), con lo que reconocen el trabajo institucional y de los servidores públicos de seguridad.

El billete corresponde al sorteo Zodiaco especial 1729, del domingo 7 de diciembre, cuyo diseño está dedicado íntegramente a enaltecer la labor del SNSP.

Durante la presentación del billete conmemorativo, realizada en las instalaciones de la Lotenal, la directora general de la institución, Olivia Salomón, destacó que la pieza honra el profesionalismo, valentía y compromiso de las mujeres y hombres que, desde los tres órdenes de gobierno, trabajan por la seguridad del país.

“El billete recorrerá el país llevando el mensaje de que, a 30 años de su creación, el Sistema Nacional de Seguridad Pública sigue siendo la columna vertebral para coordinar, prevenir, investigar y proteger a la población mexicana”, afirmó Salomón.

La secretaria ejecutiva del SNSP, Marcela Figueroa, dijo que el billete es un “símbolo de esperanza y solidaridad”, y agradeció a la Lotenal por acercar a la ciudadanía al trabajo de las instituciones de seguridad. Atribuyó los avances del SNSP al liderazgo de la Presidenta y a la operatividad de la SSPC, al mando de Omar García Harfuch.